BPTAR apreende adolescente com drogas na região central

Publicada em 18/08/2025 às 09h00
Uma ação de policiais do BPTAR na tarde deste domingo (17), resultou na apreensão de um adolescente de 15 anos e drogas, no bairro Cai N’água, centro de Porto Velho.
A guarnição em patrulhamento pela Estrada de Ferro Madeira Mamoré, avistou o adolescente em atitudes suspeitas no Beco São João, e logo fez a abordagem.
Na revista pessoal foram encontrados diversos invólucros de entorpecentes, e dinheiro trocado, constatando crime de tráfico de drogas. O infrator foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.
