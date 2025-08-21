BPChoque apreende mais de 285 kg de entorpecentes e prende três por tráfico
Por PM/RO
Publicada em 21/08/2025 às 14h20
 Na manhã de hoje, a Polícia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), em ação integrada com o Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON) e a Força Tática de Combate ao Crime Organizado (FFTICCO), realizou uma importante apreensão de drogas e a prisão de três pessoas envolvidas com o tráfico de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada quando um veículo que vinha de Nova Mamoré com destino a Porto Velho foi interceptado durante a operação policial. Após abordagem e revista, foram encontrados 285,5 kg de entorpecentes, entre cocaína, maconha e oxi (conhecido como crack).

Na ação, também foram apreendidos dois veículos, ambos equipados com antenas Starlink, além de R$ 2.007,00 em espécie. Três suspeitos foram conduzidos à autoridade policial para os devidos procedimentos legais.

A operação reforça a importância do trabalho integrado entre as unidades especializadas da Polícia Militar no enfrentamento ao tráfico de drogas, atividade criminosa que tanto afeta a segurança pública no Estado de Rondônia. 

Polícia TRÁFICO
