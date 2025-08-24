Atropelamento deixa três pessoas gravemente feridas na BR-364

Publicada em 24/08/2025 às 10h20
Um atropelamento na noite deste sábado (23) deixou três pessoas feridas na altura do km 23 da BR-364, no município de Candeias do Jamari.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois homens seguiam em uma motocicleta pela rodovia quando acabaram atingindo um andarilho que tentava atravessar a pista. Logo em seguida, uma carreta que vinha atrás não conseguiu parar a tempo e passou por cima da perna do condutor da moto, deixando-o em estado grave.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros às vítimas. O piloto da motocicleta foi encaminhado em estado grave ao Hospital João Paulo II, em Porto Velho, enquanto o passageiro da moto e o pedestre foram levados para outra unidade de saúde.
Segundo informações preliminares, os três envolvidos permanecem em estado delicado e uma das vítimas apresenta suspeita de traumatismo craniano. A PRF registrou a ocorrência e deve apurar as circunstâncias do acidente.
