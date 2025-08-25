Ataque a tiros na zona leste deixa uma mulher morta e o marido baleado

Publicada em 25/08/2025 às 09h00
No final da noite deste domingo (24), uma mulher identificada como Maria Auxiliadora, de aproximadamente 40 anos, foi morta a tiros e o marido dela ficou gravemente ferido em uma área de casas improvisadas ocupada por moradores em situação de rua, localizada na Rua Pantanal, bairro Três Marias, zona Leste de Porto Velho.
Segundo informações levantadas pela equipe de reportagem, o casal estava preparando comida quando um homem, que chegou ao local em uma motocicleta, se aproximou e abriu fogo. Maria Auxiliadora foi atingida por vários disparos e morreu ainda no local. Já o marido dela foi socorrido com ferimentos de bala. Após o crime, o suspeito fugiu tomando rumo ignorado.
A Polícia Militar foi acionada imediatamente e, ao chegar na cena do crime, isolou a área e solicitou apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe médica confirmou a morte da mulher e prestou os primeiros socorros ao homem, que foi encaminhado para atendimento hospitalar.
O local permaneceu isolado até a chegada da Perícia Criminal e da equipe da Delegacia de Homicídios, que coletaram evidências e realizaram os procedimentos de praxe. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV), deu início às investigações para identificar o autor do crime e esclarecer a motivação do ataque.
