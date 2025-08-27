Armas e Munições foram apreendidas em residência pelo PATAMO

Por Rondonianews.com
Publicada em 27/08/2025 às 08h40
A equipe do PATAMO realizou uma ação nesta terça-feira (26) em Rolim de Moura (RO), que resultou na apreensão de armas, drogas e munições em uma residência.
Durante a operação, foram encontrados:
01 garrucha;
03 balanças de precisão;
01 porção grande de crack;
Várias frações de maconha embaladas;
Várias porções de cocaína;
03 porções grandes de maconha.
Todo o material apreendido foi encaminhado para a UNISP.
Segundo a Polícia Militar, essa ocorrência está relacionada ao mesmo indivíduo preso mais cedo, quando foi flagrado portando uma arma de fogo no centro da cidade
