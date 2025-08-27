Armas e Munições foram apreendidas em residência pelo PATAMO
Por Rondonianews.com
Publicada em 27/08/2025 às 08h40
 A equipe do PATAMO realizou uma ação nesta terça-feira (26) em Rolim de Moura (RO), que resultou na apreensão de armas, drogas e munições em uma residência.

Durante a operação, foram encontrados:

01 garrucha;

03 balanças de precisão;

01 porção grande de crack;

Várias frações de maconha embaladas;

Várias porções de cocaína;

03 porções grandes de maconha.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a UNISP.
Segundo a Polícia Militar, essa ocorrência está relacionada ao mesmo indivíduo preso mais cedo, quando foi flagrado portando uma arma de fogo no centro da cidade 

