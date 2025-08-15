Adolescente foge da PM e colide motocicleta contra viatura

Publicada em 15/08/2025 às 09h00
Na noite desta quinta-feira (14), uma perseguição policial em Machadinho D’Oeste terminou em acidente envolvendo uma motocicleta e uma viatura da Polícia Militar, na Avenida Tancredo Neves, próximo ao Banco do Brasil.
Segundo informações, a guarnição composta pelo CB PM Maurício e CB PM Franco foi acionada para atender uma ocorrência de direção perigosa. No local, constataram que a motocicleta havia colidido contra a parte dianteira de uma viatura S10 branca utilizada no bloqueio da via.
De acordo com a Polícia Militar, a perseguição começou na Avenida Diomero Moraes de Borba, quando o condutor da motocicleta desobedeceu ordem de parada e iniciou fuga. Durante o trajeto, ele passou por diversas vias da cidade, incluindo a Praça Central, colocando pedestres em risco, trafegou pela contramão na RO-133 e desrespeitou sinalizações.
O passageiro da motocicleta chegou a pular do veículo na tentativa de fugir a pé, mas foi alcançado e detido. Diversas equipes da Polícia Militar participaram do cerco.
Ao tentar retornar ao centro pela Avenida Tancredo Neves, o condutor colidiu com a viatura da PM. Os dois ocupantes foram socorridos ao Hospital Municipal. Um deles foi liberado e encaminhado à Delegacia pelo crime de desobediência, enquanto o outro permaneceu internado devido a fratura no pé, sendo responsabilizado por direção perigosa e desobediência.
O responsável pela motocicleta admitiu ter entregue o veículo ao adolescente, mesmo ele não possuindo habilitação, e responderá a Termo Circunstanciado pelo crime de permitir a condução de veículo automotor por pessoa não habilitada. A motocicleta foi apreendida.
Um dos celulares apreendidos também será investigado a pedido de familiar de um dos envolvidos. A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos no local.
