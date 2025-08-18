Adolescente é apreendido após tentativa de roubo com simulacro de pistola

Publicada em 18/08/2025 às 08h50
Na tarde deste domingo (17), a movimentada Avenida José Vieira Caúla, em Porto Velho, foi palco de uma tentativa frustrada de roubo. Um adolescente de 15 anos tentou levar uma motocicleta em frente à Caixa Econômica, próximo à Avenida Guaporé, no bairro Agenor de Carvalho.
De acordo com a Polícia Militar, o jovem portava um simulacro de arma de fogo. A vítima percebeu que o objeto não era uma arma real e reagiu, momento em que populares intervieram para impedir a ação criminosa.
Durante a luta corporal, o adolescente acabou ferido na cabeça. Ele recebeu atendimento médico ainda no local, antes de ser conduzido pelos policiais.
A ação foi acompanhada por várias pessoas que estavam nas imediações da agência bancária, aumentando o clima de tensão na região.
A ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Polícia Tático de Ações e Reações (BPTAR). Os agentes deram voz de apreensão ao jovem e o encaminharam para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde permanecerá à disposição da Justiça.
