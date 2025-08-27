Acusado morre baleado e comparsa é preso após assalto em hamburgueria

Publicada em 27/08/2025 às 09h15
O criminoso identificado como Alisson M., morreu e o comparsa foragido Mailson S. V. E., foi preso depois de ser espancado durante um assalto ocorrido em uma hamburgueria na Avenida Alexandre Guimarães, bairro Lagoinha em Porto Velho na madrugada desta quarta-feira (27).
De acordo com informações apuradas pela PM, Alisson e Mailson chegaram se passando por clientes, no momento que o estabelecimento comercial estava fechando, no entanto, foram atendidos.
Mailson agarrou o filho do proprietário de cinco anos e com a arma na cabeça da criança anunciou o roubo, mandando todos para os fundos do comércio, foi ai que um entregador de delivery entrou em luta corporal com o bandido armado.
Mailson chegou a fazer alguns disparos durante a briga, mas ninguém foi atingido, sendo o criminoso detido e surrado pela população, já o comparsa saiu correndo com a arma usada no roubo, momento que foram ouvidos outros tiros no local. A PM foi chamada e enquanto fazia o registro da ocorrência, foi informada de um indivíduo baleado que deu entrada na UPA sul e acabou morrendo.
Depois as vítimas reconheceram o indivíduo como sendo um dos assaltantes. A PM ainda localizou um motorista de aplicativo no Orgulho do Madeira, depois de dar fuga para o baleado e socorrer ele até a unidade médica. Ambos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes.
