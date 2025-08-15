Acidente na RO-133 deixa duas pessoas feridas em Theobroma

Publicada em 15/08/2025 às 08h50
No início da noite desta quinta-feira (14), por volta das 18h40, um acidente de trânsito foi registrado na Rodovia RO-133 em Theobroma, na altura do quilômetro 6, sentido Vale do Anari.
De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor de um veículo Toyota Etios seguia no sentido Vale do Anari para Theobroma quando, inesperadamente, um automóvel não identificado surgiu à sua frente, realizando uma ultrapassagem perigosa sobre uma motocicleta.
Para evitar a colisão, o motorista precisou fazer um desvio brusco, perdendo o controle da direção. O carro acabou colidindo frontalmente contra um barranco e saindo da pista.
O condutor, não sofreu ferimentos. No entanto, o passageiro do banco dianteiro, sentiu fortes dores na região abdominal e foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde aguardava exames de raios X. Já um homem que estava no banco traseiro, apresentou dores no ombro direito. Outras duas pessoas que também estavam no veículo não se feriram e não tiveram a identidade divulgada.
A equipe de saúde prestou atendimento no local. A Polícia Militar não encontrou vestígios que permitissem identificar o automóvel que realizou a manobra irregular.
Após o isolamento da área e controle do tráfego, os policiais seguiram em patrulhamento na região para garantir a segurança e prevenir novos acidentes.
