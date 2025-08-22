Ação conjunta entre PCRO e PCAC apreende 20kg de drogas em Porto Velho

Por Newsrondonia
Publicada em 22/08/2025 às 09h15
Uma ação conjunta entre policiais civis do Acre e Delegacia de Furtos e Roubos de Rondônia na noite de quinta-feira (21), resultou na apreensão de 20kg de drogas em Porto Velho.
De acordo com a Polícia Civil, o flagrante aconteceu em uma transportadora no bairro Nova Porto Velho, próximo a rodoviária da capital.
Após abordagem, os policiais encontraram o entorpecente escondido em um tambor, camuflada em meio a graxa automotiva. Segundo as investigações, a droga foi deixada por quatro venezuelanos, e seria enviada para o estado de Goiás.
Cerca de 20kg de skunk trazidos da Venezuela, foram apreendidos e encaminhados a autoridade policial. A investigação agora tenta localizar os suspeitos do crime.
