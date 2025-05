Avanço

Unir de Cacoal avança na criação do CPTAS com apoio de Cirone Deiró e Confúcio Moura

Com investimento de R$ 2,5 milhões, o Centro de Estudos e Inovação no Agronegócio vai impulsionar pesquisa e tecnologia no campo e fortalecer a cadeia produtiva do setor produtivo