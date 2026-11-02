Zé Trovão rejeita acordo com Hugo Motta e ameaça lançar candidatura à presidência da Câmara

Por Joven Pan

Publicada em 02/11/2026 às 08h54

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) mandou um recado à cúpula do partido: não aceitará um acordo para reconduzir Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara dos Deputados.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar criticou as articulações para manter Motta e Davi Alcolumbre (União-AP) no comando do Congresso e anunciou que poderá lançar uma candidatura avulsa à presidência da Câmara.

“Que papo furado é esse? Fazer acordo para a gente ganhar presidente do Senado e aí apoiar o Alcolumbre, o Hugo Motta, para ser o presidente da Câmara”, questionou.

A reação reflete a resistência de uma ala do PL a acordos para a reeleição dos atuais presidentes das duas Casas. O partido elegeu as maiores bancadas da Câmara e do Senado, e parte de seus parlamentares defende que esse peso político seja usado para disputar o comando do Congresso.

Zé Trovão afirmou que já determinou à equipe a preparação de sua candidatura, caso a legenda não apresente um nome competitivo.

“Se o PL não for lançar candidato a presidente da Câmara dos Deputados, eu serei o candidato. É regimental.”

O parlamentar também atacou Hugo Motta, a quem chamou de presidente “frouxo” e “mole”, e associou a disputa pelo comando da Câmara às pautas do bolsonarismo.

“Tem muita coisa em jogo. Tem a liberdade do presidente Bolsonaro, tem a liberdade dos presos do 8 de janeiro. Nós não podemos aceitar arrego para homens que apoiaram Luiz Inácio Lula da Silva”, afirmou.

Sem citar nomes, acusou integrantes do próprio campo político de tentar convencer a bancada de que apoiar Motta seria necessário para garantir a eleição de um aliado à presidência do Senado.

“Mentira! Seus mentirosos! Nós, se for pra perder, eu prefiro perder lutando”, disparou.