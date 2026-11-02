Em meio a divergências com Trump, Leão XIV vota nas eleições dos EUA

Por ICL Mundo

Publicada em 02/11/2026 às 09h29

O papa Leão XIV se tornou o primeiro pontífice da história a votar em uma eleição dos Estados Unidos. Nascido em Chicago, o líder da Igreja Católica enviou seu voto pelo correio para as eleições legislativas de 3 de novembro, em um momento de tensão política no país e de divergências públicas com o presidente Donald Trump.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira (30) pela assessoria de imprensa do Vaticano. Segundo a Santa Sé, Leão manteve sua tradição de participação cívica e reafirmou a importância do direito ao voto e da participação dos cidadãos nos processos democráticos.

O pontífice, de 71 anos, utilizou seu nome de nascimento, Robert Francis Prevost, para votar por correspondência em Chicago, conforme informações da Secretaria do Condado de Will. O Vaticano não divulgou em quais candidatos ele votou.

A participação ocorre às vésperas das eleições de meio de mandato, nas quais os republicanos tentarão preservar suas maiorias no Congresso. O partido enfrenta dificuldades em meio à queda de popularidade de Trump, à insatisfação com o custo de vida e às consequências da guerra contra o Irã.

Papa e Trump acumulam divergências

Desde o início de seu pontificado, Leão XIV tem feito declarações que contrastam com posições defendidas pelo presidente norte-americano, especialmente em temas relacionados à guerra, à imigração e aos direitos humanos.

Trump, por sua vez, já criticou publicamente o papa, classificando-o como fraco no enfrentamento à criminalidade.

Em março, Leão afirmou que Deus rejeita as orações daqueles que iniciam guerras e têm as mãos manchadas de sangue. No mês seguinte, considerou inaceitável a ameaça de Trump de destruir a civilização iraniana.

O pontífice também recusou participar da iniciativa chamada Conselho da Paz, proposta pelo presidente norte-americano para tratar da situação em Gaza.

Na política migratória, outra área de confronto com o governo republicano, Leão pediu uma reflexão profunda sobre o tratamento dispensado aos imigrantes nos Estados Unidos.

Embora suas declarações tenham provocado atritos com Trump, o papa não anunciou apoio eleitoral a nenhum partido ou candidato.

Primeiro papa norte-americano

Leão XIV foi eleito em maio de 2025, após votação dos cardeais reunidos no Vaticano, tornando-se o primeiro cidadão nascido nos Estados Unidos a liderar a Igreja Católica, que reúne aproximadamente 1,4 bilhão de fiéis.

Sua participação nas eleições norte-americanas representa um episódio inédito para o papado, tradicionalmente associado à neutralidade institucional diante das disputas partidárias.

A votação ocorre também após um período de recuperação de saúde. Em 13 de outubro, Leão passou por uma cirurgia para a retirada do lobo inferior do pulmão direito e recebeu diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. Segundo os médicos, não será necessário tratamento adicional.

O pontífice tem uma viagem à América do Sul prevista para a próxima semana.

Ao participar do processo eleitoral, Leão XIV reforça sua defesa pública da democracia, embora mantenha em sigilo suas escolhas nas urnas. O gesto ganha repercussão especial diante das divergências com Trump e da disputa pelo controle do Congresso dos Estados Unidos.