Deputado Alex Redano defende regularização do garimpo após destruição de dragas em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/11/2026 às 08h40

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), reafirmou seu compromisso com a regularização do garimpo após a destruição de dragas utilizadas por trabalhadores do setor. O parlamentar defendeu a criação de condições legais para o exercício da atividade e destacou a necessidade de garantir segurança jurídica aos profissionais.

Redano afirmou que a defesa da regularização do garimpo faz parte de sua atuação parlamentar desde o primeiro ano de seu primeiro mandato. Segundo ele, os trabalhadores precisam de garantias legais para desenvolver suas atividades.

Ao comentar a destruição das embarcações, o presidente da Assembleia Legislativa manifestou solidariedade aos garimpeiros atingidos. O deputado ressaltou que diversas famílias dependem economicamente da atividade e apontou a participação do setor na economia de Rondônia.

"Reafirmo meu compromisso com os garimpeiros", declarou o parlamentar.

Alex Redano também assegurou que continuará atuando em defesa dos trabalhadores e na busca por uma solução que possibilite o exercício legal da profissão, com dignidade e responsabilidade.