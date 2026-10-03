“Vou retribuir o tanto que Rondônia me deu”: Acir relembra trajetória e firma compromisso com o futuro do estado

Por Assessoria

Publicada em 03/10/2026 às 08h20

Antes de representar Rondônia no Senado, Acir Gurgacz foi o menino que insistiu com os pais para deixar o Paraná e construir a vida no estado. Na reta final da campanha, o candidato do PDT resgatou essa lembrança para falar de trabalho, das conquistas acumuladas e de um compromisso que carrega para a disputa deste domingo, 4 de outubro: “Vou retribuir o tanto que Rondônia me deu”.

Em publicação em suas redes sociais, Acir ligou a própria trajetória à de milhares de famílias que fizeram de Rondônia seu lar. Gente que chegou com disposição para trabalhar, enfrentou dificuldades e ajudou a construir o estado onde hoje vê filhos e netos crescerem.

“Eu sou aquele menino que insistiu com os pais porque queria vir de todo jeito do Paraná para Rondônia. Vim, trabalhei de sol a sol e, como todo rondoniense, quero ver o nosso povo prosperando e vencendo. Todos nós merecemos isso”, afirmou.

A lembrança das origens acompanha a defesa de uma atuação política próxima da população. Acir destacou que percorreu os 52 municípios, ouviu moradores e dividiu com eles expectativas e desafios. É dessa convivência que afirma tirar a disposição para voltar ao Senado e ampliar o trabalho pelo estado.

“Eu andei em cada canto de Rondônia, nos 52 municípios, olhando no olho das pessoas, sonhando junto com elas. E trabalhando juntos, você e eu, lutamos grandes batalhas e conseguimos grandes resultados.”

Ao apresentar o resultado dessa caminhada, o candidato afirmou ter contribuído para trazer mais de R$ 1 bilhão em obras e ações para Rondônia. Para Acir, a experiência acumulada precisa se traduzir em novas entregas e em condições para que mais famílias possam melhorar de vida.

“Mas vamos fazer muito mais. Vamos dar condições para quem quer trabalhar, empreender e prosperar”, declarou.

Entre os compromissos, Acir destacou o fortalecimento da saúde e da segurança pública, a proteção às mulheres e investimentos na educação. A mensagem associa essas prioridades ao futuro de quem vive no estado e precisa de oportunidades para seguir em frente.

“Apesar das batalhas, nunca perdemos a fé e a nossa esperança”, disse.

Ao encerrar, Acir pediu o voto no número 123 e convocou apoiadores a conversar com amigos e buscar mais um voto para sua candidatura ao Senado.

“E juntos vamos fazer um presente e um futuro melhor para nós, nossos filhos e nossos netos. Muito obrigado, Rondônia.”