Virginia e Zé Felipe são processados por dívida de obra em mansão

Por IG

Publicada em 29/10/2026 às 11h28

Virginia Fonseca, de 27 anos, e Zé Felipe, de 28, viraram alvos de uma ação judicial movida por uma empresa de construção civil. O processo envolve valores remanescentes referentes a serviços prestados na mansão em que o ex-casal viveu, em Goiânia.

A ação foi ajuizada no dia 21 de outubro e tramita no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. De acordo com o portal Metrópoles, a empresa processou os famosos em uma mesma ação, em que alegam que eles não pagaram integralmente os serviços prestados em um imóvel localizado no Residencial Aldeia do Vale, onde eles construíram uma mansão.

Após o fim do relacionamento, anunciado em 2025, a influenciadora permaneceu no local, enquanto Zé Felipe se mudou para outro imóvel no mesmo condomínio de luxo.

Nos autos do processo, a empresa também afirma que a contratação ocorreu em 2023 e que a prestação foi concluída em 2024. Teriam sido contratados os serviços de instalação de revestimentos, sistemas de iluminação e componentes complementares. O valor total teria ultrapassado R$ 85 mil.