Globo aposta em A Dona do Pedaço para recuperar audiência

Por IG

Publicada em 29/10/2026 às 11h16

A Globo definiu A Dona do Pedaço (2019) como substituta de Avenida Brasil (2012) no V ale a Pena Ver de Novo, com estreia marcada para 23 de novembro. A emissora aposta na novela de Walcyr Carrasco, última produção a superar 40 pontos no Ibope, para recuperar a audiência da faixa vespertina.

A emissora chegou a considerar Pantanal (2022) para o horário, mas optou pela história protagonizada por Juliana Paes. A decisão também leva em conta o desempenho de outras obras de Walcyr Carrasco nas reprises. Com a volta de A Dona do Pedaço, o autor e a diretora Amora Mautner terão trabalhos exibidos simultaneamente em dois horários da programação. A dupla também responde por Quem Ama Cuida, produção da faixa das nove.

A reprise reúne um elenco formado por Juliana Paes, Agatha Moreira, Marcos Palmeira, Reynaldo Gianecchini, Nathalia Dill, Paolla Oliveira, Sérgio Guizé e Lee Taylor, entre outros atores. A história começa em 1999, na cidade fictícia de Rio Vermelho, no Espírito Santo. Maria da Paz (Juliana Paes) e Amadeu (Marcos Palmeira) se apaixonam apesar da rivalidade entre suas famílias, Ramirez e Matheus. O casamento deveria encerrar a disputa entre os clãs, mas a avó da noiva atira no rapaz durante a cerimônia. Maria foge para São Paulo sem saber que está grávida.

Para impedir a reconciliação, as mães dos protagonistas espalham a mentira de que ambos morreram. A vingança entre as famílias também atinge as sobrinhas de Maria, Fabiana (Nathalia Dill) e Virgínia (Paolla Oliveira). Separadas na infância, elas seguem caminhos diferentes: Fabiana cresce em um convento, e Virgínia, conhecida como Vivi, é adotada pelo casal Beatriz (Natália do Vale) e Otávio (José de Abreu).

Vinte anos depois, Maria da Paz se transforma em uma empresária bem-sucedida após começar a vender bolos pelas ruas de São Paulo. Dona de uma rede de confeitarias, ela enfrenta problemas com a filha Josiane (Agatha Moreira), que prefere ser chamada de Jô e despreza suas origens. A jovem se alia a Régis (Reynaldo Gianecchini), um playboy falido, para tomar o patrimônio da mãe.

Maria também reencontra Amadeu e descobre que os dois foram separados por uma mentira. Entretanto, a doença de Gilda (Heloísa Jorge), mulher do advogado, impede a retomada imediata do romance. Desiludida, a empresária se casa com Régis sem conhecer suas intenções. O golpista acaba se apaixonando por ela, mas Josiane continua disposta a destruir financeiramente a própria mãe para conquistar a vida que deseja.

Outro núcleo da novela da Globo acompanha Vivi Guedes, influenciadora digital que se envolve com Chiclete (Sérgio Guizé), um matador de aluguel contratado para assassiná-la. O rapaz se apaixona pela jovem e passa a enfrentar os conflitos provocados por sua missão. Camilo (Lee Taylor), investigador e ex-noivo de Vivi, tenta descobrir o passado criminoso de Chiclete e impedir que os dois mantenham o relacionamento.