Sport Genus vence Tênis Clube nos pênaltis e vai à final do Rondoniense Feminino Sub-17

Por FEER

Publicada em 04/10/2026 às 13h31

Na manhã deste sábado no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa Tênis Clube e Sport Genus fizeram a primeira semifinal do Rondoniense Feminino Sub-17, em campo a partida foi bastante movimentada, aos 16 minutos a equipe do Tênis abriu o placar com a jovem Portugal camisa número 20. Aos 23 minutos a resposta do Sport Genus veio numa jogada rápida de contra ataque, Maria Clara recebeu lançamento ganhou na velocidade da defesa e na entrada da área bateu cruzado na saída da goleira Lauane pra deixar tudo igual no primeiro tempo.

Na segunda etapa as meninas do Sport Genus viraram o jogo, aos 14 minutos Fabiele jogou na área a bola desviou na defesa e foi parar no fundo do gol do Tênis Clube, virada do Sport Genus, 2 a 1. Mas aos 18 minutos as meninas do Tênis Clube chegaram ao empate, mais uma vez com a jogadora Portugal que aproveitou a oportunidade pra deixar tudo igual de novo.

No final da partida, aos 30 minutos, pênalti para o Tênis Clube, Raquele camisa 7 foi para cobrança, mas bateu no meio do gol e Emilly defendeu garantindo o empate no tempo normal. Aos 34 minutos o apito final e a disputa foi para as penalidades. Emile apareceu mais um vez, defendendo a primeira cobrança da equipe do Tênis Clube, Pérola foi pra cobrança e Emilly defendeu, deixando a equipe do Sport Genus na vantagem. A camisa dez do Sport Genus, Amylly foi pra última cobrança do Sport Genus e garantiu a classificação do time grená da capital na final do Rondoniense Sub-17, batendo o favorito Tênis Clube por 5 a 3 nos pênaltis após empate em 2 a 2 no tempo normal. Veja os gols

Na tarde deste sábado, a outra semifinal entre Gazin Porto Velho e Despotiva Itapuense acontece às 16h no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.

Foto: replay/midiaesportiva