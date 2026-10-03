Samuel Costa critica gastos dos Poderes e defende revisão dos repasses em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 03/10/2026 às 08h30

O candidato ao Governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa, criticou durante entrevistas a veículos de comunicação o que considera excesso de gastos e privilégios no serviço público. Para ele, a baixa capacidade de investimento do Estado exige uma revisão das despesas e dos repasses destinados aos Poderes.

Costa defendeu a redução dos repasses e afirmou que Judiciário, Ministério Público e Assembleia Legislativa precisam participar da discussão sobre o equilíbrio das contas públicas.

Segundo dados do Tribunal de Contas do Estado, os duodécimos destinados aos Poderes e órgãos autônomos representam parcelas relevantes do orçamento estadual. Em agosto de 2025, por exemplo, os percentuais registrados foram de 11,29% para o Judiciário, 4,98% para o Ministério Público e 4,77% para a Assembleia Legislativa.

O candidato também criticou pagamentos elevados no sistema de Justiça. Segundo Costa, um magistrado teria recebido, em determinado mês, mais de R$ 1,77 milhão. Ele também afirmou que grande parte dos membros do Tribunal de Justiça de Rondônia teria recebido valores superiores a R$ 100 mil em determinados períodos.

Costa sustenta que pagamentos dessa magnitude precisam ser discutidos dentro de uma política de controle de gastos e respeito ao teto constitucional, considerando que valores recebidos por magistrados podem incluir, além do subsídio, verbas indenizatórias e pagamentos retroativos.

“Se não cortarmos os privilégios, de nada vai adiantar apresentar propostas sem fonte de financiamento”, afirmou.

Para Samuel Costa, o próximo governo precisará combinar conhecimento técnico, planejamento orçamentário e revisão das despesas para ampliar a capacidade de investimento do Estado.

“Eu sou o único candidato ao Governo do Estado de Rondônia capaz de resolver os principais gargalos do nosso Estado e, para isso, requer boa vontade, conhecimento técnico e, principalmente, coragem para fazer o certo”, declarou.