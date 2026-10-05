Rondônia Dinâmica apresenta resultados das Eleições 2026 por cargo e município

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/10/2026 às 14h32

PORTO VELHO, RO - O Rondônia Dinâmica apresenta os resultados das Eleições 2026 em Rondônia por município e por cargo, permitindo ao leitor consultar como os eleitores de cada uma das 52 cidades do estado votaram para governador, presidente, Senado, deputado federal e deputado estadual.

A ferramenta reúne os dados da apuração e permite selecionar individualmente o município desejado. A partir da escolha, são exibidos os candidatos, percentuais e respectivas quantidades de votos, além das informações gerais da votação daquela localidade.

Também é possível alternar entre os cinco cargos disponíveis na plataforma. Dessa forma, o levantamento permite observar separadamente o desempenho dos candidatos em cada município e comparar a distribuição dos votos pelo estado.

Em Porto Velho, por exemplo, na disputa pelo Governo de Rondônia, Marcos Rogério aparece com 48,67%, correspondentes a 134.800 votos. Hildon Chaves recebeu 31,01%, com 85.892 votos.

Na sequência aparecem Expedito Netto, com 8,73% e 24.186 votos; Adaílton Fúria, com 8,72% e 24.150 votos; Pedro Abib, com 1,64% e 4.529 votos; e Samuel Costa, com 1,22% e 3.385 votos.

Os dados de Porto Velho mostram ainda 100% das seções apuradas, com 1.285 de 1.285 seções totalizadas. Foram registrados 276.942 votos válidos, 8.812 votos brancos, 7.913 nulos e 73.386 abstenções.

A consulta disponibilizada pelo Rondônia Dinâmica permite navegar pela relação dos municípios rondonienses e verificar, cargo por cargo, como ficou a votação nas Eleições 2026. Os dados apresentados têm como fonte o Tribunal Superior Eleitoral.



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