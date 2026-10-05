Rondônia define governador, senadores e novas bancadas nas eleições de 2026; confira o resultado

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/10/2026 às 09h30

PORTO VELHO, RO - O Rondônia Dinâmica traz os resultados detalhados das eleições de 2026 no estado, encerradas no último domingo (4) com 100% das urnas apuradas. Marcos Rogério (PL) foi eleito governador de Rondônia no primeiro turno, com 537.370 votos, o equivalente a 56,86% dos votos válidos, tendo Rodrigo Camargo (Podemos) como vice. Adailton Fúria (PSD) ficou em segundo lugar, com 189.547 votos (20,06%), seguido por Hildon Chaves (União Brasil), com 134.355 (14,22%), Expedito Netto (PT), com 72.851 (7,71%), Pedro Abib (MDB), com 6.591 (0,70%), e Samuel Costa (PSB), com 4.344 (0,46%). Para o Senado, o PL também conquistou as duas vagas em disputa: Fernando Máximo foi eleito com 570.799 votos (31,97%) e Bruno Scheid, com 474.226 (26,56%). Sílvia Cristina (PP) terminou em terceiro, com 304.061 votos (17,03%), seguida por Mariana Carvalho (Republicanos), Luciana Oliveira (PT) e Acir Gurgacz (PDT).

Na Câmara dos Deputados, foram eleitos Lúcio Mosquini, Coronel Chrisóstomo e Sofia Andrade, pelo PL; Thiago Flores e Maurício Carvalho, pelo União Brasil; Cristiane Lopes e Dr. Jaime Gazola, pelo Podemos; e Joliane Fúria, pelo PSD, com renovação de 37,5% das oito cadeiras de Rondônia. Na Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSD) foi o candidato mais votado, com 32.241 votos, e o PL formou a maior bancada, com sete das 24 vagas; 16 deputados foram reeleitos e oito cadeiras ficaram com nomes que não integravam a bancada eleita em 2022. Rondônia tinha 1.265.008 eleitores aptos, dos quais 990.313 compareceram às urnas, enquanto 274.695 se abstiveram, índice de 21,71%. A apuração foi concluída com as 4.698 seções eleitorais totalizadas.

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