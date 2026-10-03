Prefeito Leandro Vieira agradece Luizinho Goebel por investimentos em Corumbiara

Por Assessoria

Publicada em 03/10/2026 às 08h30

O prefeito de Corumbiara, Leandro Vieira, gravou um vídeo em que agradece ao deputado estadual Luizinho Goebel pela parceria e pelos investimentos destinados ao município. Entre as ações citadas estão recursos para recapeamento de vias, investimentos na área da saúde e apoio para a pavimentação urbana.

Leandro relembrou que o município recebeu mais de R$ 1,3 milhão para obras de recapeamento, além de recursos destinados à saúde, incluindo medicamentos e equipamentos. O prefeito também destacou que, por meio da articulação de Luizinho junto ao Governo de Rondônia, foram liberados recursos de emendas para pavimentação urbana durante o programa Tchau Poeira.

Na mensagem, Leandro afirmou que acredita que a população saberá reconhecer o trabalho realizado pelo deputado e que esse reconhecimento deverá se refletir em apoio à continuidade de sua atuação.

O prefeito também ressaltou a parceria mantida com Luizinho ao longo do período em que esteve à frente da administração municipal.

Luizinho Goebel, por sua vez, agradeceu a parceria com o prefeito e destacou a importância de Corumbiara para o Cone Sul de Rondônia. Segundo o deputado, a administração de Leandro contribuiu para avanços no município.

Luizinho afirmou ainda que sempre foi parceiro da população de Corumbiara e que pretende continuar mantendo essa relação com o município, com a região do Cone Sul e com o prefeito Leandro Vieira.