Polícia Civil cumpre mandados em investigação de crimes ambientais

Por PC/RO

Publicada em 27/10/2026 às 08h10

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Força-Tarefa CEPCIF/PCRO – Operação Verde Rondônia, cumpriu, nesta segunda-feira (26), mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar e veicular no âmbito de investigação que apura possíveis ilícitos ambientais relacionados ao Parque Estadual Guajará-Mirim. A ação contou com o apoio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).

A investigação teve início após fiscalização ambiental realizada em 29 de agosto de 2026, quando equipes do BPA, em atuação integrada com servidores da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), identificaram sinais de queimada em região próxima à unidade de conservação, após a detecção de um foco de calor.

Durante a fiscalização, foram localizados uma estrutura improvisada, arma de fogo, munições e anotações aparentemente relacionadas a atividades de corte e desdobramento de madeira. Os elementos foram apresentados à Polícia Civil e passaram a integrar o conjunto de informações analisadas no curso da investigação.

Na ocasião, também houve apoio de aeronave do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, empregada em missão de reconhecimento e avaliação aérea para subsidiar as ações relacionadas ao incêndio.

Com o avanço das diligências, a Polícia Civil reuniu elementos informativos que fundamentaram a representação judicial por medidas cautelares de natureza probatória. Após autorização do Poder Judiciário, foram cumpridas as buscas, com previsão de apreensão e análise de materiais de interesse investigativo, inclusive dados de dispositivos eletrônicos eventualmente recolhidos, nos limites da decisão judicial.

A ação integra os esforços da Operação Verde Rondônia e demonstra a importância da cooperação entre as instituições estaduais na apuração de possíveis crimes ambientais, na proteção das unidades de conservação e no enfrentamento aos incêndios florestais.

A Polícia Civil do Estado de Rondônia segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias dos fatos, identificar eventuais responsáveis e subsidiar as providências legais cabíveis.