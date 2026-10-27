Prefeitura segue intensificando os trabalhos de patrolamento e cascalhamento das estradas rurais

Por Assessoria

Publicada em 27/10/2026 às 08h35

A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEMADER), segue intensificando os trabalhos de patrolamento e cascalhamento das estradas rurais, com o objetivo de concluir a programação de serviços de 2026 e preparar as vias para o período chuvoso.

Neste final de semana, as equipes concluíram os serviços nos travessões do Oreia e do Bere, garantindo melhores condições de trafegabilidade para os produtores rurais e moradores dessas localidades.

A meta é finalizar a manutenção dos aproximadamente 2.600 quilômetros de estradas rurais do município, assegurando melhores condições de acesso, facilitando o escoamento da produção agrícola e proporcionando mais segurança e mobilidade para quem vive e trabalha no campo.

É a Prefeitura trabalhando nos quatro cantos do município, valorizando o produtor rural e preparando Espigão D’Oeste para enfrentar os desafios do período chuvoso!