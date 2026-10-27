Entenda sua conta de energia: Energisa detalha como é calculada a fatura mensal

Você sabe realmente para onde vai o valor que paga na sua conta de energia? Segundo a Energisa, a maior parte do que é cobrado dos consumidores não fica com a distribuidora, mas sim com outros agentes do setor e com o governo, por meio de impostos e encargos.
“Mesmo sendo a empresa com quem o cliente tem mais contato, a Energisa recebe apenas uma parte da conta. A maior fatia vai para impostos e para outras empresas do setor”, explica Bernardo Moreira, gerente de serviços comerciais da Energisa Rondônia.
Como é formada a conta de energia
A Energisa detalha que, considerando uma conta de R$100, a divisão é a seguinte:
R$38 são impostos e encargos definidos pelo governo federal;
R$32 vão para as geradoras de energia (usinas) e transmissoras de energia;
Apenas R$30 ficam com a Energisa, que realiza a distribuição até os imóveis, faz a manutenção da rede e presta o atendimento ao cliente.
Quem define as taxas cobradas, os reajustes tarifários, a período de mudança de bandeira tarifária é a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que também é responsável pelas regras e fiscalização do setor elétrico no Brasil.
Dicas para reduzir o valor da conta de energia
A Energisa também reforça que o consumo consciente é uma das principais formas de aliviar o valor da fatura no fim do mês. Confira algumas orientações simples:
Desligue as luzes ao sair dos cômodos;
Aproveite ao máximo a luz natural durante o dia;
Substitua lâmpadas comuns por lâmpadas de LED;
Ajuste o ar-condicionado para 23ºC;
Tire os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso;
Verifique a vedação da geladeira;
Passe maior volume de roupas de uma só vez.
Em caso de dúvidas ou para mais informações sobre a conta de energia, os consumidores podem procurar os canais oficiais da Energisa:
Aplicativo Energisa ON (disponível para Android e IOS)
Central de Atendimento (24h): 0800 647 0120
WhatsApp (Gisa): (69) 99358-9673
Site: www.energisa.com.br
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