Homem é encontrado morto dentro de residência na zona sul

Por NewsRondônia

Publicada em 26/10/2026 às 13h40

Um homem de 35 anos foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (26) dentro de uma residência na Rua Pinheiro, no bairro Nova Floresta, zona sul de Porto Velho (RO).

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e, ao chegar ao imóvel, constatou que a vítima já apresentava sinais de rigidez cadavérica. No local, também havia sangue e vômito.

A suspeita inicial é de uma possível overdose, mas ainda não há confirmação sobre a causa da morte. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.