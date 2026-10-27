Vilhena lança oficialmente Serviço de Segurança Pública Municipal e Fiscalização de Trânsito 

Por Semcom

Publicada em 27/10/2026 às 08h28

A Prefeitura de Vilhena lançou oficialmente, nesta segunda-feira, 26, o Serviço de Segurança Pública Municipal e Fiscalização de Trânsito, em cerimônia realizada em frente à Câmara Municipal. O evento contou com a presença do prefeito Flori Cordeiro, do comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), Ivan Cezar Vian, vereadores e servidores municipais.

Ao todo, 15 agentes municipais de trânsito, aprovados em concurso público realizado em março deste ano, já atuam no município. Entre as atribuições dos agentes estão a fiscalização do trânsito, a notificação para recolhimento de veículos abandonados e o atendimento a acidentes, em parceria com a Polícia Militar. A equipe também promove blitzes educativas e ações de conscientização sobre segurança no trânsito nas escolas.

A implantação do serviço tem como objetivo contribuir para a segurança viária, a fluidez do tráfego e o cumprimento da legislação de trânsito no município. A atuação inclui ainda atividades relacionadas à aplicação de penalidades, à sinalização e ao apoio à organização das vias públicas, conforme as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A Coordenadoria Geral de Trânsito de Vilhena é vinculada à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Semtran). Além dos 15 agentes, a estrutura conta com um coordenador-geral e cinco servidores responsáveis pelo apoio administrativo.

Para a execução das atividades, o setor dispõe de uma frota de oito veículos, sendo três automóveis e cinco motocicletas, utilizados no patrulhamento, na fiscalização e no atendimento de ocorrências.

Os agentes atuam diariamente, das 7h às 19h, em diferentes regiões da cidade, reforçando a presença do serviço municipal nas vias públicas e contribuindo para a organização e a segurança do trânsito em Vilhena.