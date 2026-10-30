PF apurar fraude em processos seletivos de residência médica em Rondônia

Por PF/RO

Publicada em 30/10/2026 às 08h30

Ji-Paraná/RO. A Polícia Federal em Ji-Paraná/RO cumpriu, nesta quinta-feira (29/10), um mandado de busca e apreensão em Cacoal/RO, no âmbito da Operação Manuscrito. A Operação tem como objetivo apurar a possível comercialização de coautorias em artigos científicos e certificados acadêmicos para obtenção de vantagem indevida em processos seletivos de residência médica.

A investigação teve origem em informações obtidas durante apuração anteriormente conduzida pela Polícia Federal e em elementos divulgados por reportagem jornalística sobre a possível venda de artigos científicos prontos e de participações em eventos acadêmicos.

Segundo os elementos apurados, esses materiais teriam sido utilizados para elevar artificialmente a pontuação de candidatos na etapa de análise curricular do Exame Nacional de Residência (ENARE).

Durante o cumprimento do mandado, foram arrecadados um smartphone e um tablet. O material será analisado no decorrer da investigação, que prossegue com o objetivo de esclarecer as circunstâncias dos fatos e identificar eventuais envolvidos.