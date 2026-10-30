Força Tática prende suspeito com 133 porções de drogas

Por hora1rondonia.com

Publicada em 30/10/2026 às 08h50

Um homem identificado como Gabriel F. dos S., foi preso na tarde desta quinta-feira (29), suspeito de tráfico de drogas e resistência à prisão, durante uma ação da Operação Asfixia, realizada pela Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho.

Segundo a ocorrência, os policiais receberam informações do Núcleo de Inteligência sobre uma residência na Travessa Monguba, que estaria sendo utilizada para a comercialização de entorpecentes. Ao chegar ao endereço, a equipe avistou o suspeito tentando fugir pelos fundos do imóvel, mas conseguiu alcançá-lo.

Durante a abordagem, Gabriel teria empurrado um dos policiais na tentativa de escapar, sendo necessário o uso de força física para contê-lo. Na residência, os militares encontraram 133 porções de drogas, sendo 73 de maconha, 24 de cocaína e 36 de crack.

Também foram apreendidos R$ 393,60 em dinheiro, dois aparelhos celulares, um dichavador, um cigarro eletrônico, um cabo de arma de fabricação caseira e outros objetos.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes, juntamente com todo o material apreendido. Ele deverá responder, em tese, por tráfico de drogas e resistência. A identificação definitiva das substâncias depende de exames periciais.