Município de Alta Floresta do Oeste avança com serviços de terraplanagem na Serra do Pialópe, na RO-135

Por cacoal notícias

Publicada em 30/10/2026 às 09h13

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), por meio da 5ª Residência Regional de Rolim de Moura, está executando obras de terraplanagem em um trecho de 1.700 metros da rodovia RO-135, localizada na Serra do Pialópe, em Alta Floresta d’Oeste. A iniciativa visa otimizar a logística de transporte, facilitar o acesso às propriedades rurais e melhorar o escoamento da produção agrícola local.

Impacto na economia regional

A melhoria na trafegabilidade da via é considerada fundamental para fortalecer as atividades econômicas da região, permitindo que produtores rurais tenham maior facilidade para transportar seus produtos e acessar outras áreas do município. Segundo o governo estadual, a intervenção busca valorizar o potencial produtivo da localidade, refletindo positivamente no comércio e na prestação de serviços em Alta Floresta d’Oeste.

Acompanhamento das obras

O diretor-geral do DER-RO, Diego Muniz, realizou uma visita técnica ao local para verificar o andamento dos trabalhos e dialogar com moradores e produtores. O objetivo foi coletar demandas da comunidade e ajustar as prioridades da execução conforme as necessidades dos usuários da rodovia.

A Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), representada por Leandro Risso, ressaltou que a equipe técnica monitora as condições do terreno. A etapa de terraplanagem é conduzida com foco nas características específicas da via, garantindo que a preparação do solo suporte o tráfego e assegure a continuidade das melhorias na infraestrutura.