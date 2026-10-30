Prefeitura investe em capacitação e fortalece agricultura indígena levando conhecimento técnico

Por Assessoria

Publicada em 30/10/2026 às 09h26

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEMADER), está investindo na qualificação dos produtores indígenas, levando conhecimento técnico e novas oportunidades para fortalecer a produção agrícola nas comunidades.

Nestes dias 29 e 30 de outubro de 2026, está sendo realizado o Curso de Operação e Manutenção de Tratores CASE IH, Linha Farmall, na Associação Morahytig-Sahmoy, do povo Paiter Suruí, no distrito do Pacarana. A capacitação é organizada pela Prefeitura, por meio da SEMADER, com apoio da empresa Mamoré Máquinas – CASE.

A formação conta com o instrutor Matheus Campos, o apoio técnico de Telmo do Amaral e Marcos Fernandes de Oliveira, além da presença da equipe da SEMADER , que oferece suporte técnico aos produtores de café indígena.

O curso tem como objetivo ampliar os conhecimentos dos participantes sobre a operação correta e a manutenção de tratores agrícolas, contribuindo para o uso mais eficiente das máquinas, a segurança no trabalho e o aprimoramento das atividades no campo.

Investir em capacitação é preparar os produtores para o futuro! O acesso ao conhecimento e à tecnologia é fundamental para fortalecer a agricultura indígena, melhorar a produtividade, valorizar o trabalho das famílias e ampliar as oportunidades de geração de renda.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento rural, reconhecendo a importância dos povos indígenas na produção agrícola e promovendo ações que respeitam e valorizam suas comunidades.