Pedro Fernandes articula energia elétrica para 120 famílias de assentamentos em Rio Crespo

Por Assessoria

Publicada em 30/10/2026 às 09h34

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) atuou, por meio da equipe de seu gabinete, na articulação de demandas de energia elétrica para o município de Rio Crespo. Na manhã de quinta-feira (29), o chefe de gabinete, Carlos Eduardo, participou de reunião com o prefeito Éder Paraguai e com representantes da Energisa Rondônia: Fernando Tupan Coragem, assessor de Relações Institucionais, e Juscelino Moraes do Amaral, diretor de Relações Institucionais.

A primeira demanda é a eletrificação dos assentamentos Bacuri e Serra Dourada, com a implantação de rede de energia elétrica para atender aproximadamente 120 famílias que ainda não têm acesso à energia elétrica.



A segunda é a regularização fundiária dos assentamentos. Foram iniciadas as tratativas para a emissão do Contrato de Concessão de Uso (CCU), título ou declaração que possa viabilizar a ligação de energia das famílias, conforme a documentação aceita pelos órgãos competentes e pela concessionária. A regularização fundiária é uma das prioridades do mandato de Pedro Fernandes.



A terceira é a melhoria da infraestrutura elétrica de instituições públicas na zona rural, com a substituição de postes de madeira por postes de concreto. Foram relatadas quedas de postes, com danos a propriedades e perda de animais, o que reforça a necessidade de providências para ampliar a segurança e a continuidade do fornecimento de energia.



“Energia é condição para quem vive e produz no campo. Vamos acompanhar cada uma dessas demandas junto à Energisa e aos órgãos competentes, para que as famílias dos assentamentos tenham acesso à energia e para que a zona rural de Rio Crespo tenha mais segurança”, afirmou Pedro Fernandes.