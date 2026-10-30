Rebaixamento de morros facilita o tráfego nas rodovias de Corumbiara com articulação do deputado Ezequiel Neiva

Por Alexandre Almeida

Publicada em 30/10/2026 às 09h30

A melhoria das condições de tráfego nas rodovias e estradas rurais tem sido uma das frentes de atuação do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) em Corumbiara. Por meio de articulação junto ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), o parlamentar contribuiu para a execução de serviços de rebaixamento de morros nas rodovias RO-485 e RO-499, com o objetivo de facilitar o deslocamento de veículos e reduzir os transtornos enfrentados por quem utiliza as vias.

Na RO-485, os serviços de rebaixamento de morros atenderam a uma demanda antiga de motoristas, especialmente daqueles que transportam cargas pesadas. Segundo o vereador Isauro, as condições anteriores dificultavam a passagem de veículos em trechos íngremes, obrigando alguns condutores a retornar e tentar novamente a subida.

“A população de Corumbiara ficou muito contente com esse trabalho realizado pelo deputado Ezequiel Neiva. Houve o rebaixamento do morro que causava tantos transtornos. Muitas vezes, os veículos chegavam aqui com carga pesada, não conseguiam subir e tinham que voltar para tentar novamente. Com o serviço realizado, ficou excelente. Quero agradecer ao deputado Ezequiel Neiva pelo empenho que tem com o município e com o estado de Rondônia”, destacou o vereador.

Além dos serviços realizados na rodovia, outra frente de trabalho está em andamento na região: a reforma de uma ponte, viabilizada por meio da parceria entre o deputado Ezequiel Neiva e o DER. Conforme o vereador Isauro, a articulação contribuiu para o deslocamento de uma equipe responsável pela execução dos serviços. “A recuperação da estrutura é mais uma medida voltada à melhoria das condições de tráfego e ao atendimento das necessidades de quem depende das estradas para se deslocar diariamente”, frisou.

Intervenção de Ezequiel Neiva também contribuiu com rebaixamento de morro na RO-499 (Foto: Alexandre Almeida

Em outro ponto do município de Corumbiara, no distrito de Alto Guarajus, as intervenções na infraestrutura rural também contemplaram a RO-499, rodovia que liga a localidade ao município de Corumbiara. De acordo com o vereador Solon, dois morros que dificultavam o tráfego foram rebaixados após articulação do deputado junto ao DER.

“Na RO-499, que dá acesso do Alto Guarajus a Corumbiara, havia dois morros que causavam grandes transtornos para a população. O deputado Ezequiel Neiva trabalhou junto ao DER, e foi feito o corte desses morros”, ressaltou Solon.

De acordo com o deputado estadual Ezequiel Neiva, as intervenções contribuem para melhorar o deslocamento de moradores e trabalhadores da região, além de favorecer o transporte escolar e o escoamento da produção agrícola, atividades diretamente ligadas à infraestrutura das estradas rurais.

Os serviços realizados nas rodovias RO-485 e RO-499, assim como a reforma da ponte, fazem parte do nosso trabalho para melhorar a infraestrutura de Corumbiara e atender às necessidades da população. São demandas que buscamos encaminhar em parceria com nossos vereadores, com a gestão municipal, comandada pelo prefeito Leandro Vieira, com o objetivo de garantir melhores condições de deslocamento aos moradores, facilitar o transporte escolar, fortalecer o desenvolvimento rural e contribuir para o escoamento da produção agrícola”, encerrou.