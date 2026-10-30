Entre Ideias e Negócios aproxima empresários e apresenta o Sebrae Potencialize

Por SEBRAE-RO

Publicada em 30/10/2026 às 09h18

Empresários de Vilhena participaram, no dia 22 de outubro, do Entre Ideias e Negócios – Um Encontro Sebrae, iniciativa que promoveu reflexões sobre os desafios da gestão empresarial e apresentou o Sebrae Potencialize, solução voltada ao aumento da competitividade, da produtividade e dos resultados dos pequenos negócios.

A programação foi estruturada para estimular a troca de experiências e o debate sobre temas estratégicos para o desenvolvimento empresarial. Um dos destaques foi a dinâmica World Café, metodologia participativa que reuniu empresários em mesas temáticas para discutir assuntos como estratégia, gestão por indicadores, finanças, pessoas e liderança, marketing e vendas e eficiência operacional.

O encontro também contou com uma palestra sobre inovação e gestão, destacando a importância do aprimoramento das práticas gerenciais e da preparação das empresas para um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico e competitivo.

Durante o evento, os participantes conheceram o Sebrae Potencialize, solução premium de gestão avançada desenvolvida para microempresas maduras e pequenas empresas que já possuem mercado consolidado e buscam crescer de forma estruturada, estratégica e orientada por dados.

Potencialize fortalece a competitividade dos pequenos negócios

Desenvolvido para empresas que desejam alcançar novos patamares de desempenho, o Sebrae Potencialize oferece uma jornada estruturada de desenvolvimento empresarial, que combina diagnóstico, acompanhamento especializado, planejamento estratégico e ferramentas de gestão voltadas à melhoria dos resultados. A proposta é apoiar os empresários na tomada de decisões mais assertivas, no aperfeiçoamento dos processos internos e na construção de estratégias sustentáveis de crescimento.

Em Rondônia, a solução contribui para ampliar a competitividade das micro e pequenas empresas, incentivando o aumento da produtividade, da inovação e da capacidade de adaptação às exigências do mercado. Ao estimular uma gestão mais profissionalizada e orientada por indicadores, o Potencialize reforça o compromisso do Sebrae com o desenvolvimento econômico regional e o fortalecimento dos empreendimentos que movimentam a economia do estado.

Durante a apresentação, foram detalhados a metodologia, os benefícios e a dinâmica de participação no programa, além da forma como a solução conecta os desafios enfrentados pelos empresários às ferramentas e orientações disponibilizadas pelo Sebrae.

Ao reunir empresários da região em um ambiente colaborativo de aprendizado, o Entre Ideias e Negócios – Um Encontro Sebrae reforçou o compromisso da instituição com o desenvolvimento dos pequenos negócios em Rondônia, ampliando o diálogo com o setor produtivo e apresentando oportunidades para o crescimento sustentável das empresas locais