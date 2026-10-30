Operação policial prende suspeitos e apreende drogas

Por NewsRondônia

Publicada em 30/10/2026 às 08h40

Uma operação coordenada pelo Comando Regional de Policiamento I (CRP1) resultou em prisões e apreensão de drogas na tarde desta quinta-feira (29), em Porto Velho. A ação mobilizou equipes da Força Tática do 5º, 1º e 9º Batalhões da Polícia Militar, além de policiais do CRP1 e do Núcleo de Inteligência.

A operação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e enfraquecer a atuação de organizações criminosas em diferentes regiões da capital.

No bairro Castanheira, equipes da Força Tática do 9º BPM realizaram uma intervenção que resultou na prisão de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e na apreensão de diversas porções de entorpecentes.

Outra frente de atuação ocorreu na Zona Leste, onde policiais da Força Tática do 5º BPM realizaram diligências relacionadas ao combate ao comércio de drogas.

As equipes também fizeram uma incursão na rua 13 de Setembro, no bairro Mocambo, região central de Porto Velho. Com a chegada dos policiais, os suspeitos fugiram. Nesse endereço, ninguém foi preso e nenhum entorpecente foi apreendido.

A ação foi coordenada pelos tenentes-coronéis Amorim, Jairo e Teixeira, com participação de diferentes unidades da Polícia Militar. Segundo as informações divulgadas sobre a operação, as equipes seguem intensificando o policiamento em diferentes regiões de Porto Velho, com foco no enfrentamento ao tráfico de drogas e às organizações criminosas.