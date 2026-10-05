5ª edição da Tarde com as Crianças acontece neste domingo em Primavera de Rondônia com brincadeiras e atrações

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 30/10/2026 às 09h03

A cidade de Primavera de Rondônia se prepara para receber, neste domingo (1º), a 5ª edição da Tarde com as Crianças, evento que promete proporcionar momentos de diversão, alegria e integração entre crianças e famílias do município. A programação terá início às 14h, nas dependências da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

A iniciativa chega à quinta edição com uma proposta voltada à valorização da infância, oferecendo um ambiente de convivência, entretenimento e atividades recreativas para o público infantil.

Brincadeiras e atrações para as crianças

Durante a programação, estão previstas diversas atividades recreativas, incluindo pula-pula e brincadeiras que prometem movimentar a tarde. O evento também contará com opções de alimentação, como cachorro-quente, pipoca, picolés e refrigerantes.

A proposta é proporcionar às crianças momentos de lazer e descontração, incentivando a interação e a convivência em um ambiente acolhedor.

Evento chega à quinta edição

A realização da quinta edição marca a continuidade da iniciativa no município, que reúne atividades especialmente direcionadas ao público infantil.

Além das atrações, o encontro representa uma oportunidade de fortalecer os vínculos entre as famílias e a comunidade, valorizando momentos de convivência e participação coletiva.

Evento: 5ª Tarde com as Crianças

Data: Domingo, 1º de novembro de 2026

Horário: A partir das 14h

Local: Igreja Evangélica Assembleia de Deus

Cidade: Primavera de Rondônia (RO)

Atrações: Pula-pula, brincadeiras, cachorro-quente, pipoca, picolés e refrigerantes.

A organização destaca no convite a expectativa de proporcionar uma tarde especial, marcada por diversão e momentos de alegria para as crianças de Primavera de Rondônia.