5ª edição da Tarde com as Crianças acontece neste domingo em Primavera de Rondônia com brincadeiras e atrações

A cidade de Primavera de Rondônia se prepara para receber, neste domingo (1º), a 5ª edição da Tarde com as Crianças, evento que promete proporcionar momentos de diversão, alegria e integração entre crianças e famílias do município. A programação terá início às 14h, nas dependências da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.
A iniciativa chega à quinta edição com uma proposta voltada à valorização da infância, oferecendo um ambiente de convivência, entretenimento e atividades recreativas para o público infantil.
Brincadeiras e atrações para as crianças
Durante a programação, estão previstas diversas atividades recreativas, incluindo pula-pula e brincadeiras que prometem movimentar a tarde. O evento também contará com opções de alimentação, como cachorro-quente, pipoca, picolés e refrigerantes.
A proposta é proporcionar às crianças momentos de lazer e descontração, incentivando a interação e a convivência em um ambiente acolhedor.
Evento chega à quinta edição
A realização da quinta edição marca a continuidade da iniciativa no município, que reúne atividades especialmente direcionadas ao público infantil.
Além das atrações, o encontro representa uma oportunidade de fortalecer os vínculos entre as famílias e a comunidade, valorizando momentos de convivência e participação coletiva.
Evento: 5ª Tarde com as Crianças
Data: Domingo, 1º de novembro de 2026
Horário: A partir das 14h
Local: Igreja Evangélica Assembleia de Deus
Cidade: Primavera de Rondônia (RO)
Atrações: Pula-pula, brincadeiras, cachorro-quente, pipoca, picolés e refrigerantes.
A organização destaca no convite a expectativa de proporcionar uma tarde especial, marcada por diversão e momentos de alegria para as crianças de Primavera de Rondônia.
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