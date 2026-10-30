Deputado Alan Queiroz destina R$ 400 mil para realização do 2º Fest Rolim, em Rolim de Moura

Por Ian Machado | Foto: Ray Natalisson (Assessoria parlamentar)

Publicada em 30/10/2026 às 10h42

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) destinou R$ 400 mil para a realização do 2º Fest Rolim – Festival de Gastronomia & Música, que acontece de 30 de outubro a 1º de novembro, na Praça Durvalino, em Rolim de Moura. O evento reúne gastronomia, música ao vivo e iniciativas de valorização dos empreendedores locais, oferecendo uma opção de lazer para a população e os visitantes.

A iniciativa busca fortalecer a economia do município, incentivando o comércio e os profissionais envolvidos na cadeia de eventos, além de ampliar o acesso da população a atividades culturais e de entretenimento.

Para Alan Queiroz, apoiar eventos como o Fest Rolim é uma forma de contribuir para o desenvolvimento dos municípios rondonienses, valorizando as potencialidades locais e criando oportunidades para quem empreende. “Tenho orgulho de contribuir com a realização do 2º Fest Rolim. Investir em eventos como esse é também incentivar a cultura, movimentar a economia e valorizar as pessoas que trabalham para fazer nossa cidade crescer. É uma oportunidade de reunir as famílias, fortalecer os empreendedores locais e proporcionar momentos de lazer à população”, destacou o deputado.

A segunda edição do Fest Rolim será realizada diariamente, das 17h às 22h, na Praça Durvalino. A expectativa é reunir moradores e visitantes em três dias de programação, com atrações gastronômicas e musicais, fortalecendo o calendário de eventos do município.

Guia do evento:

Evento: 2º Fest Rolim – Festival de Gastronomia & Música

Data: 30 de outubro a 1º de novembro de 2026

Horário: Das 17h às 22h

Local: Praça Durvalino, Rolim de Moura (RO)

Recurso destinado: R$ 400 mil