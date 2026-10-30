Deputado Dr. Luís do Hospital entrega trator e 15 motocicletas em Itapuã do Oeste

Por Diana Braga

Publicada em 30/10/2026 às 10h58

Mais estrutura para a saúde e melhores condições de trabalho para quem vive da agricultura. O deputado estadual Dr. Luís do Hospital (Novo) entregou, nesta quinta-feira (29), 15 motocicletas para agentes comunitários de saúde e um trator para a Secretaria Municipal de Agricultura de Itapuã do Oeste. A aquisição foi viabilizada por meio de emendas parlamentares de sua autoria, que somam R$ 550 mil, destinadas ao fortalecimento dos serviços de saúde e da produção rural no município.

As entregas foram realizadas ao lado do prefeito Nei Martins (Avante). Do valor total, R$ 250 mil foram destinados às motocicletas e R$ 300 mil à aquisição do trator.

Na saúde, os novos veículos vão proporcionar mais agilidade e segurança ao trabalho dos agentes comunitários, responsáveis por visitar residências, acompanhar famílias e orientar os moradores sobre os serviços disponíveis na rede pública. A medida também facilita o deslocamento dos profissionais entre as comunidades, especialmente nas áreas mais distantes.

Durante a solenidade, Dr. Luís do Hospital destacou que a destinação de recursos deve atender às necessidades da população, independentemente de questões políticas.

“A gente sabe que é preciso plantar para depois colher. E nós realmente investimos e vamos continuar investindo. Trabalhamos para as pessoas, para o povo, para a comunidade, independentemente de quem esteja na política ou de quem ocupe o cargo de prefeito”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou a importância da parceria com a administração municipal para garantir a aplicação responsável dos recursos.

“Essa é a confiança que o parlamentar precisa ter ao destinar recursos para um município: a certeza de que serão bem empregados e de que os benefícios chegarão à população”, acrescentou.

Na agricultura, o trator será utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura no apoio aos produtores, auxiliando no preparo do solo, no plantio e em outras atividades rurais. O equipamento vai contribuir para melhorar as condições de trabalho no campo, especialmente para os pequenos agricultores que necessitam de apoio mecanizado.

As entregas reforçam o trabalho do parlamentar em áreas essenciais para Itapuã do Oeste, com ações voltadas à melhoria dos serviços de saúde e ao fortalecimento da agricultura local.