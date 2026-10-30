Confira os Ganhadores – SINDSEF-RO sorteia 300 cartões-presente de R$ 500 em homenagem ao Dia do Servidor Público

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) realizou, nesta sexta-feira, o aguardado sorteio especial que premiou 300 filiados com cartões-presente no valor de R$ 500,00 cada.
A ação foi transmitida ao vivo durante a edição especial do programa Café Sindical, veiculado pela Rádio Web Sindsef e com transmissão simultânea em vídeo pelo canal oficial da entidade no YouTube, o Sindsef-TV, permitindo que servidores da capital e do interior acompanhassem a apuração em tempo real.
Orientações aos contemplados: não é necessário ir às sedes agora
A direção do Sindsef/RO reforça que, neste primeiro momento, os filiados sorteados não precisam comparecer à sede administrativa, em Porto Velho, nem às coordenações regionais.
O sindicato dará início imediato à confecção dos cartões, processo que leva até 10 dias úteis. Assim que os cartões estiverem prontos, a equipe do Sindsef entrará em contato individualmente com cada um dos contemplados para orientar sobre a retirada e o desbloqueio do benefício.
Cartão virtual garante entrega para quem mora fora
Para os servidores que residem fora de Rondônia ou que enfrentam dificuldades para comparecer pessoalmente a uma unidade do sindicato, a entrega está garantida de forma prática e segura: o Sindsef enviará um link exclusivo para que o filiado possa baixar o cartão virtual diretamente no seu celular e usufruir do prêmio sem burocracia.
Reconhecimento e valorização da categoria
Ao final da transmissão, o presidente do Sindsef/RO, Almir José, parabenizou a categoria e destacou o propósito da premiação:
“Este sorteio é uma singela homenagem da diretoria para reconhecer o empenho, a dedicação e a história de cada servidor e servidora pública federal em Rondônia. O trabalho da nossa categoria é o que move este país e leva serviços essenciais a quem mais precisa. Parabenizo calorosamente os 300 sorteados e estendo minhas felicitações e o meu respeito a todos os servidores públicos pelo seu dia. O Sindsef segue forte e sempre ao lado de vocês.”
Confira os Ganhadores:
|5115
|Isaulina Krause Schmidt
|Alta Floresta d´Oeste
|7913
|Maria Aparecida Américo Modro
|Alta Floresta d´Oeste
|11320
|Oscar Pereira
|Alto Alegre dos Parecis
|3788
|Fidelcino Fogaça Lessa
|Alvorada d´Oeste
|10154
|Marineusa Meireles Farias
|Alvorada d´Oeste
|10289
|Marlene Nunes Calente
|Alvorada d´Oeste
|1984
|Claunice de Souza Moraes
|Ariquemes
|3238
|Elizeth Coelho Leal
|Ariquemes
|4418
|Gercy Luiz Moulaz
|Ariquemes
|5909
|Joel da Silveira
|Ariquemes
|7430
|Luiz Purcino Pereira
|Ariquemes
|8633
|Maria de Lourdes
|Ariquemes
|9560
|Maria Luiza Baboni
|Ariquemes
|9960
|Maria Tercilia de Paula
|Ariquemes
|9998
|Maria Vieira da Silva
|Ariquemes
|13746
|Zilda Freitas da Silva
|Ariquemes
|12314
|Rozana Silva Santos
|Belo Horizonte
|5062
|Iria Prediger
|Cacaulândia
|9352
|Maria José de Lima Amancio
|Cacaulândia
|568
|Ana Antonia de Souza Oliveira
|Cacoal
|847
|Anisia Piva Michels
|Cacoal
|1986
|Clausa Pereira Moutinho
|Cacoal
|2134
|Clodoaldo Franchi Nunes
|Cacoal
|2470
|Devair Claudio Felicio
|Cacoal
|3545
|Esther Luciano Rosa
|Cacoal
|4277
|Gedeir Marinho Pereira
|Cacoal
|4316
|Geni Maria Sitowski
|Cacoal
|4795
|Idair Vimercate Curti
|Cacoal
|5249
|Ivete Farias Mariano
|Cacoal
|6228
|José Ezequiel dos Santos
|Cacoal
|6738
|Jurandir Mendes Rosa
|Cacoal
|6798
|Laerte Francisco Tosti
|Cacoal
|7157
|Lourdes Gomes de Oliveira
|Cacoal
|8989
|Maria Edite Ferreira
|Cacoal
|10254
|Marlene Costa Ribeiro de Freitas
|Cacoal
|10331
|Marli Rodrigues Moreira
|Cacoal
|11902
|Regina da Paz dos Santos
|Cacoal
|12005
|Rita Maria Beber
|Cacoal
|12168
|Rosália dos Santos Luz
|Cacoal
|12691
|Silas Neiva de Carvalho
|Cacoal
|1179
|Aparecida do Carmo Carneiro Rodrigues
|Candeias do Jamari
|591
|Ana de Fátima Cordeiro Freitas
|Cerejeiras
|7860
|Maria Alves
|Cerejeiras
|11500
|Paulo Rodrigues de Araujo
|Cerejeiras
|3725
|Fatima Aparecida Notaro
|Colorado do Oeste
|4527
|Ginê Sousa Melo
|Colorado do Oeste
|6487
|Jose Teles dos Santos
|Colorado do Oeste
|8019
|Maria Aparecida rodrigues Souza da Silva
|Colorado do Oeste
|9208
|Maria Helena Schmoller
|Colorado do Oeste
|10959
|Neuza Pereira Rocha
|Colorado do Oeste
|5057
|Irenita Maria do Carmo
|Costa Marques
|10810
|Neiva Gasparetto
|Costa Marques
|12181
|Rosalina Gomes de Arruda
|Costa Marques
|10949
|Neuza Maria Bonfocchi de Oliveira Medeiros
|Cuiabá
|3422
|Eny Garanhani de Souza
|Espigão d´Oeste
|9615
|Maria Madalena Fonseca
|Espigão d´Oeste
|11159
|Nosvaldo Correia Vilar
|Espigão d´Oeste
|1185
|Aparecida Gondim Goyana
|Goiânia
|3167
|Eliza Azevedo Pedrisch
|Guajará-Mirim
|3549
|Etelvina Pereira Correa
|Guajará-Mirim
|3698
|Everilda Pereira Aguiar
|Guajará-Mirim
|6187
|José Deir Mota Filho
|Guajará-Mirim
|6536
|Josefa Estevam da Silva
|Guajará-Mirim
|6553
|Josefina de Assunção Medeiro
|Guajará-Mirim
|8261
|Maria da Conceição Monteiro Palacio
|Guajará-Mirim
|8878
|Maria do Nascimento Aguiar
|Guajará-Mirim
|9016
|Maria Eliza Albuquerque Moraes
|Guajará-Mirim
|9173
|Maria Guedes de Lima
|Guajará-Mirim
|10651
|Nadir Santos de Oliveira
|Guajará-Mirim
|11076
|Ninfa Araujo Calatayud
|Guajará-Mirim
|11280
|Ordalha Faria Segal Santos
|Guajará-Mirim
|13411
|Vera Lúcia Faustino de Oliveira
|Guajará-Mirim
|13551
|Waldete Oliveira Sobral
|Guajará-Mirim
|13210
|Valdemir Rodrigues de Oliveira
|Itapoá
|1621
|Carlos Augusto da Mota
|Jaru
|4912
|Inez Maria Biscoli da Rocha
|Jaru
|5151
|Ivaldete de Almeida da Silva
|Jaru
|5253
|Ivete Lucia Brandalise
|Jaru
|7580
|Lydia Sotolani de Souza
|Jaru
|10571
|Mirian Raquel Romero Silva
|Jaru
|12597
|Sebastião Pinheiro da Silva
|Jaru
|12679
|Shirley Lazarin
|Jaru
|12728
|Silvia Raquel Franco Lima
|Jaru
|46
|Adalva Bento da Silva
|Ji-Paraná
|241
|Ailton Manoel dos Santos
|Ji-Paraná
|633
|Ana Lúcia Teixeira
|Ji-Paraná
|1204
|Aparecida Rodrigues da Silva Oliveira
|Ji-Paraná
|1526
|Bernadete Falqueto Sonsin
|Ji-Paraná
|1923
|Claudete das Grassas Krupinski
|Ji-Paraná
|3245
|Elizeu Ferreira Maria
|Ji-Paraná
|3327
|Elza Maria Barros Oviedo Camacho
|Ji-Paraná
|3573
|Eugenio Fontolan
|Ji-Paraná
|3742
|Fatima Isabel Martins Nass
|Ji-Paraná
|4305
|Genézio Baltazar Pereira
|Ji-Paraná
|5141
|Israel Teodoro de Paulo
|Ji-Paraná
|5894
|Joaquim Valetim de Oliveira,
|Ji-Paraná
|6828
|Laura Aparecida Pereira Paniagua
|Ji-Paraná
|7822
|Mari Luiza Andreasi
|Ji-Paraná
|7975
|Maria Aparecida Etelvino da Silva
|Ji-Paraná
|9043
|Maria Ereni Gonsalves
|Ji-Paraná
|10492
|Mercia Maria de Meneses Gonçalves
|Ji-Paraná
|10624
|Morlufio Evangelista de Oliveira
|Ji-Paraná
|11798
|Raimundo Manoel da Silva
|Ji-Paraná
|12154
|Rosa Neide Locateli Pedri
|Ji-Paraná
|12221
|Rosangela Pereira Soares dos Santos
|Ji-Paraná
|13212
|Valdemiro Antunes dos Santos
|Ji-Paraná
|13372
|Vantoil de Souza
|Ji-Paraná
|13642
|Wilmara Votto Maletzki de Toledo
|Ji-Paraná
|8728
|Maria de Lourdes Vespa da Silva
|João Pessoa
|1092
|Antônio Luiz Sena Silveira
|Juiz de Fora
|170
|Adjalce Rodrigues da Silva Caires
|Machadinho d´Oeste
|8735
|Maria de Lurdes de Jesus
|Machadinho d´Oeste
|9118
|Maria Francisca da Silva
|Machadinho d´Oeste
|10200
|Marisa Rosane Barioni
|Machadinho d´Oeste
|6265
|José Francisco Moreira
|Monte Negro
|9673
|Maria Medeiros Rosa
|Nova Brasilândia d´Oeste
|11576
|Pedro Rodrigues Neris
|Nova Brasilândia d´Oeste
|9820
|Maria René da Rocha Spedo
|Nova Mamoré
|6184
|José de Souza Braga
|Novo Horizonte do Oeste
|2790
|Edinete Cerqueira Barboza
|Ouro Preto do Oeste
|4922
|Iolanda de Jesus Fernandes de Azevedo
|Ouro Preto do Oeste
|5165
|Ivan Pires Xavier
|Ouro Preto do Oeste
|5248
|Ivete Del Piero Sperotto
|Ouro Preto do Oeste
|6010
|Jose Adelson da Silva
|Ouro Preto do Oeste
|6634
|Joversina Vieira Domiciano
|Ouro Preto do Oeste
|6804
|Laide Machado
|Ouro Preto do Oeste
|7673
|Manoel Messias Lima
|Ouro Preto do Oeste
|8808
|Maria Dionízio de Souza
|Ouro Preto do Oeste
|11892
|Regina Célia Gonzaga da Silva
|Ouro Preto do Oeste
|12750
|Siria Amaral Jacob
|Ouro Preto do Oeste
|12859
|Sonimar de Moura Rodrigues
|Parecis
|2043
|Cleonice Bispo Viera
|Pimenta Bueno
|3057
|Elias Josias da Silva
|Pimenta Bueno
|5206
|Ivani Teresinha Kuhn Gonçalves
|Pimenta Bueno
|6070
|José Aparecido da Conceição
|Pimenta Bueno
|6516
|José Xavier do Nascimento
|Pimenta Bueno
|7624
|Manoel Aparecido Lucena
|Pimenta Bueno
|8691
|Maria de Lourdes Mafra Gomes
|Pimenta Bueno
|13792
|Zulmira Soares Ferreira
|Pimenta Bueno
|95
|Adelina Oliveira Maia
|Porto Velho
|173
|Adna Teixeira Grecia
|Porto Velho
|182
|Adriana Cortez de Souza
|Porto Velho
|602
|Ana Feitosa Cruz
|Porto Velho
|625
|Ana Lucia Ferreira da Silva
|Porto Velho
|697
|Ana Marly dos Santos
|Porto Velho
|780
|Angela Arminda Rebello de Siqueira
|Porto Velho
|910
|Antônia de Freitas Mendes
|Porto Velho
|1105
|Antonio Matias dos Santos Filho
|Porto Velho
|1153
|Antonio Soares Rodrigues
|Porto Velho
|1260
|Aristela da Silva Oliveira
|Porto Velho
|1315
|Arnaldo Ferreira Lima
|Porto Velho
|1575
|Cacilda Oliveira da Silva
|Porto Velho
|1692
|Carmen Lúcia Conceição dos Santos
|Porto Velho
|2017
|Cleide Ribeiro da Silva Gomes
|Porto Velho
|2041
|Cleonice Alves Lopes
|Porto Velho
|2369
|Dea Paulo Afonso
|Porto Velho
|2436
|Denise Rebouças Bomfim
|Porto Velho
|2864
|Edna Maria Lima Lobato
|Porto Velho
|2878
|Edneusa de Medeiros Aragão
|Porto Velho
|3237
|Elizete Santiago Ferreira
|Porto Velho
|3336
|Elza Mendonça
|Porto Velho
|3359
|Elzire Cavalcanti Brito
|Porto Velho
|3434
|Ercilia da Silva Santana
|Porto Velho
|3506
|Esmeralda Duran Sales
|Porto Velho
|3587
|Eunice Cabral Lima Pereira
|Porto Velho
|3733
|Fatima de Lima Arruda
|Porto Velho
|3798
|Fiorelo Edvard Manoel Azevedo
|Porto Velho
|3853
|Francimar Marques dos Passos
|Porto Velho
|3908
|Francisca das Chagas Queiroz de Oliveira
|Porto Velho
|4018
|Francisca Rodrigues Maia da Cruz
|Porto Velho
|4057
|Francisco Anastacio de Araújo
|Porto Velho
|4068
|Francisco Assis Marinheiro Filho
|Porto Velho
|4070
|Francisco Barbosa dos Santos
|Porto Velho
|4159
|Francisco Germano dos Reis
|Porto Velho
|4483
|Gilberto Silva de Oliveira Mota
|Porto Velho
|4576
|Gracy Marques da Silva
|Porto Velho
|4711
|Herissandra Vieira de Oliveira
|Porto Velho
|4823
|Ieda Magalhães Belarmino da Silva
|Porto Velho
|4826
|Ieda Maria Veiga de Vargas
|Porto Velho
|4871
|Ilson de Jesus Gomes das Neves
|Porto Velho
|5042
|Irene Pinheiro de Almeida
|Porto Velho
|5125
|Ismael Calixto Moreira
|Porto Velho
|5610
|Joana DArc Brandão da Silva
|Porto Velho
|5757
|João Ferreira de Souza
|Porto Velho
|6060
|José Antônio Lemos
|Porto Velho
|6091
|Jose Barros Monteiro
|Porto Velho
|6222
|José Erivaldo Rodrigues Nascimento
|Porto Velho
|6394
|José Nunes
|Porto Velho
|6605
|Josué Ferreira Sousa
|Porto Velho
|6629
|Joventina Barros Azevedo
|Porto Velho
|6661
|Jucilene de Souza Guimaraes
|Porto Velho
|6670
|Judite Neri da Silva
|Porto Velho
|6848
|Laureni Pessoa
|Porto Velho
|6849
|Laurentino Balbino de Freitas
|Porto Velho
|6869
|Laurita Oliveira Carneiro
|Porto Velho
|7037
|Liberdade Nogueira dos Santos
|Porto Velho
|7078
|Lindalva Alves da Silva
|Porto Velho
|7204
|Lúcia de Fátima Loureiro Gonçalves Brasil
|Porto Velho
|7207
|Lúcia dos Santos Araújo
|Porto Velho
|7263
|Lucidete Maria Assunçao Lopes
|Porto Velho
|7291
|Lucimar Cavalcante da Silva
|Porto Velho
|7298
|Lucimar Moreira de Souza
|Porto Velho
|7332
|Ludmila de Oliveira Lima Moura
|Porto Velho
|7721
|Maracy Cota de Araujo
|Porto Velho
|7851
|Maria Alice de Lima e Souza
|Porto Velho
|7890
|Maria Antônia Catunda da Silva
|Porto Velho
|8070
|Maria Auxiliadora da Silva Gravatá
|Porto Velho
|8153
|Maria Celeste Lopes Goes Mourão
|Porto Velho
|8447
|Maria das Graças e Silva
|Porto Velho
|8613
|Maria de Fátima Viana Reale
|Porto Velho
|8619
|Maria de Jesus Cruz Santos
|Porto Velho
|8745
|Maria de Nazaré Carneiro de Souza
|Porto Velho
|8776
|Maria de Nazaré Rodrigues da Costa
|Porto Velho
|8868
|Maria do Carmo Santiago Santos
|Porto Velho
|9006
|Maria Elenir de Almeida Macedo
|Porto Velho
|9119
|Maria Francisca da Silva Pensador
|Porto Velho
|9196
|Maria Helena Oliveira Nascimento
|Porto Velho
|9348
|Maria José de Almeida Aguiar
|Porto Velho
|9369
|Maria Jose Ferreira Grilo
|Porto Velho
|9499
|Maria Lúcia da Silva Brito
|Porto Velho
|9695
|Maria Nancy Vieira Lima
|Porto Velho
|9722
|Maria Neuma do Nascimento Barbosa
|Porto Velho
|9867
|Maria Rosa Lopes
|Porto Velho
|9991
|Maria Vandy Lopes de Azevedo
|Porto Velho
|10271
|Marlene Frazao de Lima
|Porto Velho
|10278
|Marlene Maia de Castro
|Porto Velho
|10368
|Marly Ferreira Paiva
|Porto Velho
|10398
|Marta Lúcia Viana Cardoso
|Porto Velho
|10480
|Melquiades Vieira Lemos
|Porto Velho
|10509
|Miguel da Penha Cavalcante
|Porto Velho
|10677
|Nair do Carmo Galvao Pereira
|Porto Velho
|11266
|Oneide do Rosário Alves de Jesus
|Porto Velho
|11427
|Paulina Regis Braga
|Porto Velho
|11429
|Paulo Afonso da Silva
|Porto Velho
|11475
|Paulo Gomes Ramalho
|Porto Velho
|11759
|Raimundo Beleza Pinheiro
|Porto Velho
|11886
|Raymundo Pinheiro da Silva
|Porto Velho
|12097
|Roneide Soares Nunes
|Porto Velho
|12259
|Rosemeres Martins da Silva
|Porto Velho
|12415
|Salim Coimbra Sauma
|Porto Velho
|12722
|Silvia Gomes Costa
|Porto Velho
|12942
|Tarcema Erse Gonçalves
|Porto Velho
|12944
|Ted Barroso Freire
|Porto Velho
|13027
|Tereza Vitorino da Cunha
|Porto Velho
|13059
|Terezinha de Jesus Araújo Ferreira
|Porto Velho
|13139
|Therezinha Salvador
|Porto Velho
|13383
|Vera Aparecida Dutka
|Porto Velho
|13606
|Wanderley dos Santos
|Porto Velho
|13660
|Wilton Marques
|Porto Velho
|712
|Ana Ribeiro de Souza
|Presidente Médici
|749
|Analia Schunk Langa
|Presidente Médici
|2822
|Edme Vicente dos Santos
|Presidente Médici
|3776
|Fernando Andriolo
|Presidente Médici
|3820
|Florentina Ricarte Gois
|Presidente Médici
|4512
|Gilsemar José Vieria
|Presidente Médici
|5537
|Jaqueline Eler de Aguiar
|Presidente Médici
|6799
|Laerte Lima de Castro
|Presidente Médici
|7242
|Lucia Tostes Paiva
|Presidente Médici
|10929
|Neuza Cardoso de Sousa
|Presidente Médici
|11183
|Odete Brito dos Santos
|Presidente Médici
|12124
|Rosa Fernandes da Mata
|Presidente Médici
|12493
|Santa do Rosario de Oliveira
|Presidente Médici
|4842
|Ilda Verissimo da Trindade
|Rio Branco
|2580
|Divina Aparecida Cabral Vieira
|Rolim de Moura
|3712
|Fabiano Coelho Gomes
|Rolim de Moura
|5239
|Ivanir Westphal
|Rolim de Moura
|7118
|Linivaldo Teixeira dos Santos
|Rolim de Moura
|8224
|Maria Cristina de Andrade Tuyama
|Rolim de Moura
|10743
|Nayr Zyger
|Rolim de Moura
|13235
|Valdicio Gonçalves Simoes
|Rolim de Moura
|13587
|Walter Zaniratto
|São Felipe d´Oeste
|1001
|Antônio Bento de Souza
|São Francisco do Guaporé
|11518
|Pedrina Maria Ramos
|Teixeirópolis
|2305
|Daniel José da Silva Filho
|Theobroma
|6796
|Laercio Felix Batista
|Theobroma
|5748
|João Eustáquio de Miranda
|Urupá
|1438
|Azemar Cardoso de Sá Filho
|Vale do Anari
|7055
|Lidia Pastora de Carvalho Hayashi
|Vale do Anari
|8142
|Maria Carmem da Macena
|Vale do Anari
|96
|Adelino Bispo de Santana
|Vilhena
|221
|Agostinha Maria de Souza
|Vilhena
|404
|Alferio Clarisney Boettcher
|Vilhena
|1261
|Aristeu Brito de Farias Filho
|Vilhena
|1893
|Clarice Xavier Soares
|Vilhena
|3437
|Ercilia Eugenia da Silva
|Vilhena
|3459
|Erivaldo Nunes da Silva
|Vilhena
|5853
|João Silva Cruz
|Vilhena
|5975
|Jorge Leite Gonçalves
|Vilhena
|7643
|Manoel dos Santos
|Vilhena
|7723
|Marcelina Pastore Donin
|Vilhena
|8031
|Maria Aparecida Tibúrcio Silva
|Vilhena
|8130
|Maria Braga Rocha
|Vilhena
|8516
|Maria de Almeida Santos
|Vilhena
|9172
|Maria Grasiela Barros da Silva Schwamback
|Vilhena
|9899
|Maria Sandra de Matos Diogo
|Vilhena
|10588
|Mitiyo Hatori Yamabe
|Vilhena
|11428
|Paulino Cezar Campana
|Vilhena
|12401
|Salete de Castro Miranda
|Vilhena
|12516
|Sebastiana Alves Ribeiro
|Vilhena
|13302
|Valquiria Oliveira Lopes
|Vilhena
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