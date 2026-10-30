Confira os Ganhadores – SINDSEF-RO sorteia 300 cartões-presente de R$ 500 em homenagem ao Dia do Servidor Público

Por SINDSEF-RO

Publicada em 30/10/2026 às 10h59

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) realizou, nesta sexta-feira, o aguardado sorteio especial que premiou 300 filiados com cartões-presente no valor de R$ 500,00 cada.

A ação foi transmitida ao vivo durante a edição especial do programa Café Sindical, veiculado pela Rádio Web Sindsef e com transmissão simultânea em vídeo pelo canal oficial da entidade no YouTube, o Sindsef-TV, permitindo que servidores da capital e do interior acompanhassem a apuração em tempo real.

Orientações aos contemplados: não é necessário ir às sedes agora

A direção do Sindsef/RO reforça que, neste primeiro momento, os filiados sorteados não precisam comparecer à sede administrativa, em Porto Velho, nem às coordenações regionais.

O sindicato dará início imediato à confecção dos cartões, processo que leva até 10 dias úteis. Assim que os cartões estiverem prontos, a equipe do Sindsef entrará em contato individualmente com cada um dos contemplados para orientar sobre a retirada e o desbloqueio do benefício.

Cartão virtual garante entrega para quem mora fora

Para os servidores que residem fora de Rondônia ou que enfrentam dificuldades para comparecer pessoalmente a uma unidade do sindicato, a entrega está garantida de forma prática e segura: o Sindsef enviará um link exclusivo para que o filiado possa baixar o cartão virtual diretamente no seu celular e usufruir do prêmio sem burocracia.

Reconhecimento e valorização da categoria

Ao final da transmissão, o presidente do Sindsef/RO, Almir José, parabenizou a categoria e destacou o propósito da premiação:

“Este sorteio é uma singela homenagem da diretoria para reconhecer o empenho, a dedicação e a história de cada servidor e servidora pública federal em Rondônia. O trabalho da nossa categoria é o que move este país e leva serviços essenciais a quem mais precisa. Parabenizo calorosamente os 300 sorteados e estendo minhas felicitações e o meu respeito a todos os servidores públicos pelo seu dia. O Sindsef segue forte e sempre ao lado de vocês.”

Confira os Ganhadores: