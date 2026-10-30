Confira os Ganhadores – SINDSEF-RO sorteia 300 cartões-presente de R$ 500 em homenagem ao Dia do Servidor Público
Por SINDSEF-RO
Publicada em 30/10/2026 às 10h59
Nos acompanhe pelo Google News

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) realizou, nesta sexta-feira, o aguardado sorteio especial que premiou 300 filiados com cartões-presente no valor de R$ 500,00 cada.

A ação foi transmitida ao vivo durante a edição especial do programa Café Sindical, veiculado pela Rádio Web Sindsef e com transmissão simultânea em vídeo pelo canal oficial da entidade no YouTube, o Sindsef-TV, permitindo que servidores da capital e do interior acompanhassem a apuração em tempo real.

Orientações aos contemplados: não é necessário ir às sedes agora

A direção do Sindsef/RO reforça que, neste primeiro momento, os filiados sorteados não precisam comparecer à sede administrativa, em Porto Velho, nem às coordenações regionais.

O sindicato dará início imediato à confecção dos cartões, processo que leva até 10 dias úteis. Assim que os cartões estiverem prontos, a equipe do Sindsef entrará em contato individualmente com cada um dos contemplados para orientar sobre a retirada e o desbloqueio do benefício.

Cartão virtual garante entrega para quem mora fora

Para os servidores que residem fora de Rondônia ou que enfrentam dificuldades para comparecer pessoalmente a uma unidade do sindicato, a entrega está garantida de forma prática e segura: o Sindsef enviará um link exclusivo para que o filiado possa baixar o cartão virtual diretamente no seu celular e usufruir do prêmio sem burocracia.

Reconhecimento e valorização da categoria

Ao final da transmissão, o presidente do Sindsef/RO, Almir José, parabenizou a categoria e destacou o propósito da premiação:

“Este sorteio é uma singela homenagem da diretoria para reconhecer o empenho, a dedicação e a história de cada servidor e servidora pública federal em Rondônia. O trabalho da nossa categoria é o que move este país e leva serviços essenciais a quem mais precisa. Parabenizo calorosamente os 300 sorteados e estendo minhas felicitações e o meu respeito a todos os servidores públicos pelo seu dia. O Sindsef segue forte e sempre ao lado de vocês.”

Confira os Ganhadores:

5115 Isaulina Krause Schmidt Alta Floresta d´Oeste
7913 Maria Aparecida Américo Modro Alta Floresta d´Oeste
11320 Oscar Pereira Alto Alegre dos Parecis
3788 Fidelcino Fogaça Lessa Alvorada d´Oeste
10154 Marineusa Meireles Farias Alvorada d´Oeste
10289 Marlene Nunes Calente Alvorada d´Oeste
1984 Claunice de Souza Moraes Ariquemes
3238 Elizeth Coelho Leal Ariquemes
4418 Gercy Luiz Moulaz Ariquemes
5909 Joel da Silveira Ariquemes
7430 Luiz Purcino Pereira Ariquemes
8633 Maria de Lourdes Ariquemes
9560 Maria Luiza Baboni Ariquemes
9960 Maria Tercilia de Paula Ariquemes
9998 Maria Vieira da Silva Ariquemes
13746 Zilda Freitas da Silva Ariquemes
12314 Rozana Silva Santos Belo Horizonte
5062 Iria Prediger Cacaulândia
9352 Maria José de Lima Amancio Cacaulândia
568 Ana Antonia de Souza Oliveira Cacoal
847 Anisia Piva Michels Cacoal
1986 Clausa Pereira Moutinho Cacoal
2134 Clodoaldo Franchi Nunes Cacoal
2470 Devair Claudio Felicio Cacoal
3545 Esther Luciano Rosa Cacoal
4277 Gedeir Marinho Pereira Cacoal
4316 Geni Maria Sitowski Cacoal
4795 Idair Vimercate Curti Cacoal
5249 Ivete Farias Mariano Cacoal
6228 José Ezequiel dos Santos Cacoal
6738 Jurandir Mendes Rosa Cacoal
6798 Laerte Francisco Tosti Cacoal
7157 Lourdes Gomes de Oliveira Cacoal
8989 Maria Edite Ferreira Cacoal
10254 Marlene Costa Ribeiro de Freitas Cacoal
10331 Marli Rodrigues Moreira Cacoal
11902 Regina da Paz dos Santos Cacoal
12005 Rita Maria Beber Cacoal
12168 Rosália dos Santos Luz Cacoal
12691 Silas Neiva de Carvalho Cacoal
1179 Aparecida do Carmo Carneiro Rodrigues Candeias do Jamari
591 Ana de Fátima Cordeiro Freitas Cerejeiras
7860 Maria Alves Cerejeiras
11500 Paulo Rodrigues de Araujo Cerejeiras
3725 Fatima Aparecida Notaro Colorado do Oeste
4527 Ginê Sousa Melo Colorado do Oeste
6487 Jose Teles dos Santos Colorado do Oeste
8019 Maria Aparecida rodrigues Souza da Silva Colorado do Oeste
9208 Maria Helena Schmoller Colorado do Oeste
10959 Neuza Pereira Rocha Colorado do Oeste
5057 Irenita Maria do Carmo Costa Marques
10810 Neiva Gasparetto Costa Marques
12181 Rosalina Gomes de Arruda Costa Marques
10949 Neuza Maria Bonfocchi de Oliveira Medeiros Cuiabá
3422 Eny Garanhani de Souza Espigão d´Oeste
9615 Maria Madalena Fonseca Espigão d´Oeste
11159 Nosvaldo Correia Vilar Espigão d´Oeste
1185 Aparecida Gondim Goyana Goiânia
3167 Eliza Azevedo Pedrisch Guajará-Mirim
3549 Etelvina Pereira Correa Guajará-Mirim
3698 Everilda Pereira Aguiar Guajará-Mirim
6187 José Deir Mota Filho Guajará-Mirim
6536 Josefa Estevam da Silva Guajará-Mirim
6553 Josefina de Assunção Medeiro Guajará-Mirim
8261 Maria da Conceição Monteiro Palacio Guajará-Mirim
8878 Maria do Nascimento Aguiar Guajará-Mirim
9016 Maria Eliza Albuquerque Moraes Guajará-Mirim
9173 Maria Guedes de Lima Guajará-Mirim
10651 Nadir Santos de Oliveira Guajará-Mirim
11076 Ninfa Araujo Calatayud Guajará-Mirim
11280 Ordalha Faria Segal Santos Guajará-Mirim
13411 Vera Lúcia Faustino de Oliveira Guajará-Mirim
13551 Waldete Oliveira Sobral Guajará-Mirim
13210 Valdemir Rodrigues de Oliveira Itapoá
1621 Carlos Augusto da Mota Jaru
4912 Inez Maria Biscoli da Rocha Jaru
5151 Ivaldete de Almeida da Silva Jaru
5253 Ivete Lucia Brandalise Jaru
7580 Lydia Sotolani de Souza Jaru
10571 Mirian Raquel Romero Silva Jaru
12597 Sebastião Pinheiro da Silva Jaru
12679 Shirley Lazarin Jaru
12728 Silvia Raquel Franco Lima Jaru
46 Adalva Bento da Silva Ji-Paraná
241 Ailton Manoel dos Santos Ji-Paraná
633 Ana Lúcia Teixeira Ji-Paraná
1204 Aparecida Rodrigues da Silva Oliveira Ji-Paraná
1526 Bernadete Falqueto Sonsin Ji-Paraná
1923 Claudete das Grassas Krupinski Ji-Paraná
3245 Elizeu Ferreira Maria Ji-Paraná
3327 Elza Maria Barros Oviedo Camacho Ji-Paraná
3573 Eugenio Fontolan Ji-Paraná
3742 Fatima Isabel Martins Nass Ji-Paraná
4305 Genézio Baltazar Pereira Ji-Paraná
5141 Israel Teodoro de Paulo Ji-Paraná
5894 Joaquim Valetim de Oliveira, Ji-Paraná
6828 Laura Aparecida Pereira Paniagua Ji-Paraná
7822 Mari Luiza Andreasi Ji-Paraná
7975 Maria Aparecida Etelvino da Silva Ji-Paraná
9043 Maria Ereni Gonsalves Ji-Paraná
10492 Mercia Maria de Meneses Gonçalves Ji-Paraná
10624 Morlufio Evangelista de Oliveira Ji-Paraná
11798 Raimundo Manoel da Silva Ji-Paraná
12154 Rosa Neide Locateli Pedri Ji-Paraná
12221 Rosangela Pereira Soares dos Santos Ji-Paraná
13212 Valdemiro Antunes dos Santos Ji-Paraná
13372 Vantoil de Souza Ji-Paraná
13642 Wilmara Votto Maletzki de Toledo Ji-Paraná
8728 Maria de Lourdes Vespa da Silva João Pessoa
1092 Antônio Luiz Sena Silveira Juiz de Fora
170 Adjalce Rodrigues da Silva Caires Machadinho d´Oeste
8735 Maria de Lurdes de Jesus Machadinho d´Oeste
9118 Maria Francisca da Silva Machadinho d´Oeste
10200 Marisa Rosane Barioni Machadinho d´Oeste
6265 José Francisco Moreira Monte Negro
9673 Maria Medeiros Rosa Nova Brasilândia d´Oeste
11576 Pedro Rodrigues Neris Nova Brasilândia d´Oeste
9820 Maria René da Rocha Spedo Nova Mamoré
6184 José de Souza Braga Novo Horizonte do Oeste
2790 Edinete Cerqueira Barboza Ouro Preto do Oeste
4922 Iolanda de Jesus Fernandes de Azevedo Ouro Preto do Oeste
5165 Ivan Pires Xavier Ouro Preto do Oeste
5248 Ivete Del Piero Sperotto Ouro Preto do Oeste
6010 Jose Adelson da Silva Ouro Preto do Oeste
6634 Joversina Vieira Domiciano Ouro Preto do Oeste
6804 Laide Machado Ouro Preto do Oeste
7673 Manoel Messias Lima Ouro Preto do Oeste
8808 Maria Dionízio de Souza Ouro Preto do Oeste
11892 Regina Célia Gonzaga da Silva Ouro Preto do Oeste
12750 Siria Amaral Jacob Ouro Preto do Oeste
12859 Sonimar de Moura Rodrigues Parecis
2043 Cleonice Bispo Viera Pimenta Bueno
3057 Elias Josias da Silva Pimenta Bueno
5206 Ivani Teresinha Kuhn Gonçalves Pimenta Bueno
6070 José Aparecido da Conceição Pimenta Bueno
6516 José Xavier do Nascimento Pimenta Bueno
7624 Manoel Aparecido Lucena Pimenta Bueno
8691 Maria de Lourdes Mafra Gomes Pimenta Bueno
13792 Zulmira Soares Ferreira Pimenta Bueno
95 Adelina Oliveira Maia Porto Velho
173 Adna Teixeira Grecia Porto Velho
182 Adriana Cortez de Souza Porto Velho
602 Ana Feitosa Cruz Porto Velho
625 Ana Lucia Ferreira da Silva Porto Velho
697 Ana Marly dos Santos Porto Velho
780 Angela Arminda Rebello de Siqueira Porto Velho
910 Antônia de Freitas Mendes Porto Velho
1105 Antonio Matias dos Santos Filho Porto Velho
1153 Antonio Soares Rodrigues Porto Velho
1260 Aristela da Silva Oliveira Porto Velho
1315 Arnaldo Ferreira Lima Porto Velho
1575 Cacilda Oliveira da Silva Porto Velho
1692 Carmen Lúcia Conceição dos Santos Porto Velho
2017 Cleide Ribeiro da Silva Gomes Porto Velho
2041 Cleonice Alves Lopes Porto Velho
2369 Dea Paulo Afonso Porto Velho
2436 Denise Rebouças Bomfim Porto Velho
2864 Edna Maria Lima Lobato Porto Velho
2878 Edneusa de Medeiros Aragão Porto Velho
3237 Elizete Santiago Ferreira Porto Velho
3336 Elza Mendonça Porto Velho
3359 Elzire Cavalcanti Brito Porto Velho
3434 Ercilia da Silva Santana Porto Velho
3506 Esmeralda Duran Sales Porto Velho
3587 Eunice Cabral Lima Pereira Porto Velho
3733 Fatima de Lima Arruda Porto Velho
3798 Fiorelo Edvard Manoel Azevedo Porto Velho
3853 Francimar Marques dos Passos Porto Velho
3908 Francisca das Chagas Queiroz de Oliveira Porto Velho
4018 Francisca Rodrigues Maia da Cruz Porto Velho
4057 Francisco Anastacio de Araújo Porto Velho
4068 Francisco Assis Marinheiro Filho Porto Velho
4070 Francisco Barbosa dos Santos Porto Velho
4159 Francisco Germano dos Reis Porto Velho
4483 Gilberto Silva de Oliveira Mota Porto Velho
4576 Gracy Marques da Silva Porto Velho
4711 Herissandra Vieira de Oliveira Porto Velho
4823 Ieda Magalhães Belarmino da Silva Porto Velho
4826 Ieda Maria Veiga de Vargas Porto Velho
4871 Ilson de Jesus Gomes das Neves Porto Velho
5042 Irene Pinheiro de Almeida Porto Velho
5125 Ismael Calixto Moreira Porto Velho
5610 Joana DArc Brandão da Silva Porto Velho
5757 João Ferreira de Souza Porto Velho
6060 José Antônio Lemos Porto Velho
6091 Jose Barros Monteiro Porto Velho
6222 José Erivaldo Rodrigues Nascimento Porto Velho
6394 José Nunes Porto Velho
6605 Josué Ferreira Sousa Porto Velho
6629 Joventina Barros Azevedo Porto Velho
6661 Jucilene de Souza Guimaraes Porto Velho
6670 Judite Neri da Silva Porto Velho
6848 Laureni Pessoa Porto Velho
6849 Laurentino Balbino de Freitas Porto Velho
6869 Laurita Oliveira Carneiro Porto Velho
7037 Liberdade Nogueira dos Santos Porto Velho
7078 Lindalva Alves da Silva Porto Velho
7204 Lúcia de Fátima Loureiro Gonçalves Brasil Porto Velho
7207 Lúcia dos Santos Araújo Porto Velho
7263 Lucidete Maria Assunçao Lopes Porto Velho
7291 Lucimar Cavalcante da Silva Porto Velho
7298 Lucimar Moreira de Souza Porto Velho
7332 Ludmila de Oliveira Lima Moura Porto Velho
7721 Maracy Cota de Araujo Porto Velho
7851 Maria Alice de Lima e Souza Porto Velho
7890 Maria Antônia Catunda da Silva Porto Velho
8070 Maria Auxiliadora da Silva Gravatá Porto Velho
8153 Maria Celeste Lopes Goes Mourão Porto Velho
8447 Maria das Graças e Silva Porto Velho
8613 Maria de Fátima Viana Reale Porto Velho
8619 Maria de Jesus Cruz Santos Porto Velho
8745 Maria de Nazaré Carneiro de Souza Porto Velho
8776 Maria de Nazaré Rodrigues da Costa Porto Velho
8868 Maria do Carmo Santiago Santos Porto Velho
9006 Maria Elenir de Almeida Macedo Porto Velho
9119 Maria Francisca da Silva Pensador Porto Velho
9196 Maria Helena Oliveira Nascimento Porto Velho
9348 Maria José de Almeida Aguiar Porto Velho
9369 Maria Jose Ferreira Grilo Porto Velho
9499 Maria Lúcia da Silva Brito Porto Velho
9695 Maria Nancy Vieira Lima Porto Velho
9722 Maria Neuma do Nascimento Barbosa Porto Velho
9867 Maria Rosa Lopes Porto Velho
9991 Maria Vandy Lopes de Azevedo Porto Velho
10271 Marlene Frazao de Lima Porto Velho
10278 Marlene Maia de Castro Porto Velho
10368 Marly Ferreira Paiva Porto Velho
10398 Marta Lúcia Viana Cardoso Porto Velho
10480 Melquiades Vieira Lemos Porto Velho
10509 Miguel da Penha Cavalcante Porto Velho
10677 Nair do Carmo Galvao Pereira Porto Velho
11266 Oneide do Rosário Alves de Jesus Porto Velho
11427 Paulina Regis Braga Porto Velho
11429 Paulo Afonso da Silva Porto Velho
11475 Paulo Gomes Ramalho Porto Velho
11759 Raimundo Beleza Pinheiro Porto Velho
11886 Raymundo Pinheiro da Silva Porto Velho
12097 Roneide Soares Nunes Porto Velho
12259 Rosemeres Martins da Silva Porto Velho
12415 Salim Coimbra Sauma Porto Velho
12722 Silvia Gomes Costa Porto Velho
12942 Tarcema Erse Gonçalves Porto Velho
12944 Ted Barroso Freire Porto Velho
13027 Tereza Vitorino da Cunha Porto Velho
13059 Terezinha de Jesus Araújo Ferreira Porto Velho
13139 Therezinha Salvador Porto Velho
13383 Vera Aparecida Dutka Porto Velho
13606 Wanderley dos Santos Porto Velho
13660 Wilton Marques Porto Velho
712 Ana Ribeiro de Souza Presidente Médici
749 Analia Schunk Langa Presidente Médici
2822 Edme Vicente dos Santos Presidente Médici
3776 Fernando Andriolo Presidente Médici
3820 Florentina Ricarte Gois Presidente Médici
4512 Gilsemar José Vieria Presidente Médici
5537 Jaqueline Eler de Aguiar Presidente Médici
6799 Laerte Lima de Castro Presidente Médici
7242 Lucia Tostes Paiva Presidente Médici
10929 Neuza Cardoso de Sousa Presidente Médici
11183 Odete Brito dos Santos Presidente Médici
12124 Rosa Fernandes da Mata Presidente Médici
12493 Santa do Rosario de Oliveira Presidente Médici
4842 Ilda Verissimo da Trindade Rio Branco
2580 Divina Aparecida Cabral Vieira Rolim de Moura
3712 Fabiano Coelho Gomes Rolim de Moura
5239 Ivanir Westphal Rolim de Moura
7118 Linivaldo Teixeira dos Santos Rolim de Moura
8224 Maria Cristina de Andrade Tuyama Rolim de Moura
10743 Nayr Zyger Rolim de Moura
13235 Valdicio Gonçalves Simoes Rolim de Moura
13587 Walter Zaniratto São Felipe d´Oeste
1001 Antônio Bento de Souza São Francisco do Guaporé
11518 Pedrina Maria Ramos Teixeirópolis
2305 Daniel José da Silva Filho Theobroma
6796 Laercio Felix Batista Theobroma
5748 João Eustáquio de Miranda Urupá
1438 Azemar Cardoso de Sá Filho Vale do Anari
7055 Lidia Pastora de Carvalho Hayashi Vale do Anari
8142 Maria Carmem da Macena Vale do Anari
96 Adelino Bispo de Santana Vilhena
221 Agostinha Maria de Souza Vilhena
404 Alferio Clarisney Boettcher Vilhena
1261 Aristeu Brito de Farias Filho Vilhena
1893 Clarice Xavier Soares Vilhena
3437 Ercilia Eugenia da Silva Vilhena
3459 Erivaldo Nunes da Silva Vilhena
5853 João Silva Cruz Vilhena
5975 Jorge Leite Gonçalves Vilhena
7643 Manoel dos Santos Vilhena
7723 Marcelina Pastore Donin Vilhena
8031 Maria Aparecida Tibúrcio Silva Vilhena
8130 Maria Braga Rocha Vilhena
8516 Maria de Almeida Santos Vilhena
9172 Maria Grasiela Barros da Silva Schwamback Vilhena
9899 Maria Sandra de Matos Diogo Vilhena
10588 Mitiyo Hatori Yamabe Vilhena
11428 Paulino Cezar Campana Vilhena
12401 Salete de Castro Miranda Vilhena
12516 Sebastiana Alves Ribeiro Vilhena
13302 Valquiria Oliveira Lopes Vilhena
Geral SORTEIO ESPECIAL
Imprimir imprimir