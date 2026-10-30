Quatro homens são presos após furto de fios e ferramentas em Ariquemes

Por O Minuto Notícia

Publicada em 30/10/2026 às 09h00

Quatro homens foram presos pela Polícia Militar durante diligências para investigar o furto de fios elétricos e ferramentas em uma construção na Avenida Rio Branco, em Ariquemes (RO). Segundo o registro policial, três são suspeitos de envolvimento no furto e o quarto foi preso por suspeita de receptação.

As buscas começaram após a polícia receber informações de que dois homens teriam deixado o local em uma motocicleta Honda Fan vermelha, transportando fios. Durante as diligências, um policial que estava de folga avistou, na rua Glamur, no setor São Luís, um homem conduzindo uma moto com essas características.

Abordado, ele informou que havia emprestado o veículo a outro homem durante a madrugada. Na sequência, os policiais receberam informações de que o segundo suspeito frequentava uma residência na rua Umuarama, no Jardim das Palmeiras.

Com apoio de outra guarnição, a equipe foi até o imóvel. Conforme o registro, várias pessoas tentaram fugir quando os policiais chegaram, algumas pulando o muro. No local, os agentes abordaram o responsável pela residência e encontraram materiais considerados suspeitos.

Um dos investigados retornou depois à casa conduzindo uma motocicleta Yamaha Factor e também foi abordado. Ainda segundo a polícia, um dos suspeitos afirmou ter participado do furto com outro homem e indicou onde ele poderia ser encontrado. O último investigado foi localizado nas proximidades da Avenida Juscelino Kubitschek, perto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na construção, o portão de ferro foi arrombado e danificado, e toda a fiação elétrica foi retirada. O proprietário informou que os fios haviam custado aproximadamente R$ 12 mil. Trabalhadores também relataram o desaparecimento de ferramentas e equipamentos usados na obra.