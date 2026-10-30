A vacinação antirrábica chega ao 2º distrito de Ji-Paraná!
7 de novembro (sábado)
Das 8h às 17h
24 pontos de vacinação espalhados pelo 2º distrito.
Cães e gatos a partir de 3 meses de idade já podem receber a vacina contra a raiva. É um cuidado essencial para proteger nossos animais e a saúde de toda a população!
Atenção, tutores: leve seu cão com coleira e guia e seu gatinho em uma caixa de transporte, garantindo a segurança de todos.
Arraste para o lado, confira o ponto de vacinação mais próximo e programe-se!
Cuidar dos nossos pets também é cuidar da nossa cidade!
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