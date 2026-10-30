Por Assessoria

Publicada em 30/10/2026 às 09h36

A vacinação antirrábica chega ao 2º distrito de Ji-Paraná!

7 de novembro (sábado)

Das 8h às 17h

24 pontos de vacinação espalhados pelo 2º distrito.

Cães e gatos a partir de 3 meses de idade já podem receber a vacina contra a raiva. É um cuidado essencial para proteger nossos animais e a saúde de toda a população!

Atenção, tutores: leve seu cão com coleira e guia e seu gatinho em uma caixa de transporte, garantindo a segurança de todos.

Arraste para o lado, confira o ponto de vacinação mais próximo e programe-se!

Cuidar dos nossos pets também é cuidar da nossa cidade!