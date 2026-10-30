Ambulância viabilizada por Luizinho Goebel já está à disposição da Saúde de Chupinguaia

Por Assessoria

Publicada em 30/10/2026 às 09h15

Veículo foi entregue ao município, está pronto para uso e reforça a frota de atendimento. Em vídeo publicado nas redes sociais, o secretário Osvaldo Aparecido de Castro agradeceu ao deputado estadual e ao prefeito Wesley Araújo pela conquista.

O deputado estadual Luizinho Goebel (PL) viabilizou os recursos para a compra de uma nova ambulância para Chupinguaia. O veículo já foi entregue ao município, está pronto para uso e encontra-se à disposição da Secretaria Municipal de Saúde para atender à população.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o secretário municipal de Saúde, Osvaldo Aparecido de Castro, agradeceu ao deputado e ao prefeito Wesley Araújo pela aquisição. Na gravação, ele destacou que a ambulância foi recebida adesivada, emplacada e pronta para entrar em operação.

“Estamos recebendo mais uma ambulância para compor a frota da Saúde. Essa ambulância é fruto do trabalho do nosso prefeito, Wesley Araújo, em parceria com o deputado estadual Luizinho Goebel, que viabilizou os recursos para essa aquisição. O veículo vem ajudar a atender a população de Chupinguaia”, declarou Osvaldo.

O secretário também ressaltou o compromisso da administração municipal com os investimentos na área da saúde e agradeceu pelos esforços para ampliar a estrutura disponível aos moradores.

Luizinho reforça parceria com Chupinguaia

Luizinho Goebel destacou que mantém a parceria com o município e que continuará trabalhando para atender às demandas da população. Chupinguaia tem importância em sua trajetória política: nas eleições deste ano, o deputado recebeu no município a maior votação de sua carreira, considerando as seis eleições que disputou.

O resultado nas urnas reforça a relação do parlamentar com a comunidade local. A viabilização dos recursos para a aquisição da ambulância é apresentada como mais uma ação dessa parceria com a administração do prefeito Wesley Araújo.

Com o veículo já disponível para uso, a Secretaria Municipal de Saúde passa a contar com mais um recurso para atender às necessidades dos moradores e fortalecer os serviços prestados no município.