Pedro Scooby se defende após processo familiar vir à tona

Por IG

Publicada em 09/10/2026 às 15h31

Pedro Scooby, de 38 anos, veio a público nesta quinta-feira (9) se manifestar após ter sido citado em um processo envolvendo o pai, Alexandre Cosme Vianna, falecido em 2024. Após ser apontado como um dos herdeiros de Alexandre, o surfista afirmou que foi abandonado pelo pai ainda na adolescência e que abriu mão de sua herança.

A ação foi movida por uma empregada doméstica que trabalhou por sete meses para o pai do surfista, em uma fazenda localizada na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro. A mulher, que não teve sua identidade revelada, afirma ter sido usada como laranja pelo por Alexandre, o que resultou em uma dívida de mais de R$ 1 milhão em seu nome.

Por meio de uma sequência de vídeos publicados nos Stories do Instagram, Pedro Scooby comentou o assunto e esclareceu sua relação com o falecido pai."Meu pai me abandonou quando eu tinha 15 anos, meu irmão 13. Abandonou minha mãe [que] teve depressão, síndrome do pânico", começou. Na sequência, o surfista revelou que, após o abandono paterno, ele e seus familiares quase passaram fome. "Passamos por poucas e boas", disse.

Pedro destacou que, apesar das dificuldades, a família conseguiu dar a volta por cima."Meu irmão seguiu a vida dele, minha mãe eu cuido dela até hoje", acrescentou.

Apesar de ter sido citado na ação judicial, Pedro esclareceu que não manteve contato com o pai depois dele abandonar a família."Eu não tive nenhuma relação mais com meu pai, então, se meu pai fez alguma coisa na vida dele, eu não tenho acesso. Nunca tive acesso às coisas dele”, revelou. Pedro ainda deixou claro que não recebeu a herança de Alexandre. “Inclusive, eu abri mão da herança dele pela relação que eu tinha com ele.

Por fim, Scooby ressaltou que leva uma vida honesta e destacou que, por não ter aceitado a herança - que deve ser utilizada para pagar uma multa de R$ 10 mil, solicitada pela trabalhadora -, não tem ligação alguma com o caso.

Entenda o caso

Pedro Scooby e outros três herdeiros de Alexandre Cosme Vianna viraram réus em um processo movido pela mulher, que não teve o nome divulgado.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, a trabalhadora alega no processo que descobriu que seu nome estava ligado a cinco empresas e que o montante de R$ 1 milhão está associado a elas, embora nunca tenha aberto um negócio.

Ela também relata que trabalhou durante sete meses em uma fazenda de Alexandre, em Vassouras, no estado do Rio. Durante esse período, a doméstica afirma que assinou documentos apresentados pelo então patrão acreditando que eles seriam utilizados para formalizar seu vínculo empregatício.

A descoberta ocorreu recentemente, quando a doméstica sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Ao tentar movimentar o benefício por incapacidade temporária que recebeu devido ao problema de saúde, a trabalhadora encontrou bloqueios judiciais.

A Defensoria Pública identificou cobranças e execuções relacionadas ao nome da mulher que, somadas, ultrapassam R$ 1 milhão. Segundo o processo, também foi constatado que ela aparecia vinculada a cinco empresas.

A Justiça ainda avalia a alegação de que a mulher teria sido usada como laranja pelo pai de Scooby que, não implica, por si só, responsabilidade dos envolvidos.

No processo, a mulher solicita que os atos societários sejam anulados e que seu nome seja retirado de quaisquer cadastros relacionados às empresas. Além disso, ela pede uma indenização de R$ 10 mil por danos morais. O valor corresponde a 1% do valor total que a dívida possui e deve ser pago pelo espólio de Cosme Vianna.