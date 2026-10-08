Paulo Moraes admite disputar presidência da ALE, revê fala sobre vereadores e defende diálogo com governador eleito: “Sou time Marcos Rogério”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/10/2026 às 11h13

Eleito para o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia, Paulo Moraes (Podemos) admitiu a possibilidade de disputar a presidência da Casa e defendeu diálogo com o governador eleito Marcos Rogério (PL) nas negociações para a Mesa Diretora. Em entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira, afirmou que seguirá as discussões de seu grupo político, sem anunciar uma candidatura formal.

“Eu acredito que os 24 são candidatos. Como um dos 24, sou candidato também.”

Paulo disse que os contatos entre os parlamentares já começaram, mas classificou os nomes em circulação como especulação. Ao tratar da participação de Marcos Rogério nas articulações, ressaltou que a escolha pertence aos deputados, embora tenha defendido convergência com o Executivo para garantir governabilidade e uma relação de confiança entre os dois poderes.

“Eu sou time Marcos Rogério.” “Quem decide é os deputados, mas a gente tem que convergir para onde o nosso governador andar.”

O deputado eleito também reviu a declaração em que chamou vereadores de Porto Velho de “bundões” durante a campanha. Reconheceu que fez uma “colocação infeliz”, rejeitou a generalização e pediu desculpas à Câmara Municipal. Manteve, porém, críticas a parte dos integrantes do Legislativo e afirmou que deveria ter restringido os alvos da expressão.

“Eu falei meia dúzia de bundões e talvez eu teria sido mais feliz se eu tivesse falado dois ou três.” “Deixo aqui não apenas o meu pedido de desculpa à Câmara Municipal, mas também o reconhecimento de um trabalho feito com excelência.”

Questionado sobre como reagiria se o governador eleito não cumprisse os compromissos assumidos com Porto Velho, Paulo não antecipou uma decisão. Disse que a oposição faz parte da democracia e que divergências políticas não devem resultar em ataques às famílias dos adversários.

“O que eu vou fazer, eu vou saber na hora. Eu sei o que eu não vou fazer.” “Eu posso ter desavenças com você, mas eu nunca vou atacar a sua família.”

Irmão do prefeito Léo Moraes, Paulo afirmou que buscará investimentos para a capital e pretende discutir com o governo estadual a situação do Hospital João Paulo II. Ao responder sobre uma eventual nomeação para uma secretaria, que abriria espaço à suplente, declarou que pretende exercer o mandato parlamentar.

“Eu volto e reitero: eu quero ser deputado estadual.”

Assista na íntegra: