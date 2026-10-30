Orçamento 2027 votado antes do recesso, solução à BR 364 só com duplicação, desafio para Bancada Federal e Marcos Rogério

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/10/2026 às 14h00

Orçamento – O recesso parlamentar deverá ter início em 18 de dezembro e retorno das atividades em 4 de janeiro. O orçamento de Rondônia para o próximo ano é de R$ 20,44 bilhões, 9,62% superior ao deste ano e já está sendo analisado na Assembleia Legislativa (Ale) pela Comissão de Finanças, Economia, Tributação, Orçamento e Organização Administrativa, presidida pelo deputado Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras) e deverá ser discutido e votado em plenário antes do recesso parlamentar. Caso todos os procedimentos legais não sejam concluídos até o início do recesso, o governador Marcos Rogério, que assumirá no dia 6 de janeiro, nova data para posse dos governadores reeleitos e eleitos este ano, iniciará o ano tendo como parâmetro o orçamento deste ano, até que o de 2027 seja aprovado. Rondônia é um Estado ainda em fase de desenvolvimento com muito a ser feito, tanto na área pública como no setor privado e a peça orçamentária é fundamental para o futuro.

BR 364 – A mais importante rodovia federal em Rondônia, tem o trecho entre Vilhena e Porto Velho com cerca de 700 quilômetros conhecido como “Corredor da Morte”, devido ao elevado número de acidentes, a maioria com vítimas fatais. A BR é duplicada somente entre Porto Velho e Candeias do Jamari, com cerca de 30 quilômetros. O Consórcio 4UM Opportunity foi o vencedor da licitação, até hoje muito criticada, devido à concessão por 30 anos com a obrigatoriedade de duplicação de pouco mais de 100 quilômetros. A ligação Vilhena a Porto Velho pela BR 364 apresenta em períodos de safras de grãos (soja, milho, café) movimentação de cerca de 2,5 mil veículos pesados/dia, a maioria tendo como destino os portos do Rio Madeira para exportação. Além dos veículos pesados, que retornam “batendo carroceria”, ainda temos os veículos de passeio e motocicletas.

Duplicação – A partir de janeiro Rondônia terá um novo governador, o senador Marcos Rogério (PL), que foi eleito no primeiro turno das eleições de 4 de outubro. Como a futura Bancada Federal será composta de três senadores do PL, Jaime Bagattoli, que tem mais 4 anos de mandato, além de o deputado federal Fernando Máximo e o produtor rural Bruno Scheidt, que foram eleitos para os próximos 8 anos, também tem maioria na Câmara Federal com Lúcio Mosquini, terceiro mais bem votado no Brasil com mais de 158 mil votos; coronel Chrisóstomo Moura e Sófia Andrade, todos do PL; além de Maurício Carvalho (União), Cristiane Lopes (Podemos), Joliane Fúria (PSD), Jaime Gazola (Podemos). São todos parceiros e preocupados com uma Rondônia a cada dia melhor, mais pujante.

Duplicação II – Com os três senadores e três dos oitos deputados federais do PL, além de os demais componentes da Bancada Federal, que são adversários, não inimigos políticos, o governador Marcos Rogério terá todo apoio para encontrar meios e formas de a licitação realizada em janeiro de 2024 pelo Ministério dos Transportes seja revista, adequada à realidade regional, não aos interesses da concessionária. A “administradora” da rodovia a Nova 364 realmente tem trabalhado na conservação da malha viária, mas estamos no “Verão Amazônico”, quando chuvas são esporádicas. No mesmo período em épocas anteriores o piso era mantido em boas condições de uso durante os meses de seca, mas o problema ocorria no Inverno Amazônico, quando chove praticamente todos os dias durante seis meses.

Duplicação III – Os acostamentos laterais também estão bem conservados, mas onde estão a duplicação de pouco mais de 100 quilômetros? As inúmeras passarelas, as marginais? E temos o problema mais grave que é a segurança. Os acidentes continuam ocorrendo quase sempre matando pessoas. O retorno das carretas batendo carrocerias precisa de uma solução. Pelo contrato de concessão firmado pelo Governo Federal com o Opportunity, a possibilidade de duplicar a ligação Porto Velho a Vilhena será possível somente, após o vencimento do contrato de 30 anos. Como a atual Bancada Federal foi omissa quando da realização da licitação, a próxima, por ser, a princípio de oposição ao futuro governo, que precisará do apoio de os senadores e deputados de Rondônia, do Acre e do Amazonas, que dependem da 364 para se manterem forte economicamente, a negociação para uma duplicação-já tem que ser “para ontem”.

Respigo

Porto Velho está com o trânsito bem mais tranquilo devido ao feriadão, que inicia hoje (30) e vai até segunda-feira (2). É o Dia do Funcionário Público, que foi dia 28, mas transferido para hoje, porque segunda-feira é feriado nacional (Dia de Finados) e não seria producente toda a estrutura pública fechar na quarta-feira, para abrir na quinta +++ O governador Marcos Rocha (PSD) e o prefeito da capital, Leo Moraes (Podemos) usaram do bom-senso transferindo o Ponto Facultativo para hoje proporcionando aos servidores quatro dias de folga e condições de viajarem para visitar parentes, amigos e desfrutar do lazer. Vários prefeitos do interior também agiram da mesma maneira +++ Bom para as companhias aéreas com voos lotados até segunda-feira, o mesmo ocorrendo com as empresas de ônibus. Para quem está viajando de carro próprio recomenda-se o máximo de cuidado e prudência nas rodovias, que estão bem movimentadas, para que o lazer não se torne tragédia +++ Hoje o Corinthians enfrenta o Mirassol, às 19, na Neo Química Arena pelo Brasileirão. O Timão está na zona de rebaixamento com 33 pontos e o Mirassol um pouco acima com 37 pontos.

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