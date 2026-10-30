Secretaria de Educação de Ji-Paraná realiza sorteio de bicicletas da Gincana Saero

Por Jairo Ardull

Publicada em 30/10/2026 às 14h28

A Secretaria de Educação de Ji-Paraná (Semed) realizou, na sexta-feira (30), o sorteio de três bicicletas para os estudantes do 2º ano da rede municipal de ensino que participaram da "Gincana Saero". A competição foi promovida para avaliação do aprendizado de matemática da língua portuguesa.

Foram sorteados com as bicicletas: Antonella Cézar, 2º ano A, da EMEIEF Prof. Almir Zandonadi; Arthur Henrique, 2º ano A, da CMEIEF Prof.ª Maria Antônia e Valentina Mayammy, 2º ano B da EMEIEF Adão Valdir Lamota. A entrega será individual, segundo a Semed, aos ganhadores em cada unidade escolar.

Para a superintendente de Ensino da Semed, Luciana Scheidegger Almeida, a gincana motivou os estudantes a participarem das avaliações do Saero. “Foram 20 escolas [das áreas urbana e rural], 43 turmas, mais de 1000 alunos e dezenas de professores que participaram deste movimento de preparação”, frisou.

A gincana foi desenvolvida de forma lúdica e pedagógica para proporcionar aos estudantes interação, aprendizagem e revisão dos conhecimentos, e garantir “segurança” para a avaliação do Saero.

O Saero é uma avaliação estadual utilizada para medir o nível de aprendizagem dos estudantes da rede pública em língua portuguesa (foco em leitura) e matemática (na resolução de problemas). As provas serão realizadas entre 16 a 30 de novembro para estudantes do 2º, 3º, 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 2º ano do ensino médio.

Foram desenvolvidas atividades como caça-palavras, corrida de números, quebra-cabeça de frases, acerte o alvo matemático, revezamentos de sílabas, mercadinho matemático, jornal do estudante, desafio de rimas, desafio dos sons iniciais, quis (teste de perguntas e respostas) relâmpago e baú do saber.

Escolas da área urbana que participaram: EMEIEF Adão Valdir Lamota, EMEIEF Prof. Almir Zandonadi, EMEIEF Prof. Celso Augusto Rocco, EMEIEF Profª Dinalmir Ferreira Barros de Lisboa, EMEIEF Jamil Vilas Boas, EMEIEF Jandinei Cella, CMEIEF Prof.ª Maria Antônia, CMEIEF Menino Jesus, EMEF Moises Umbelino Gomes, CMEIEF Parque dos Pioneiros e CMEIEF Ruth Rocha.

Unidades da área rural, EMEF Antônio Prado, EMEF Bárbara Heliodora, EMEF Prof. Edson Lopes, EMEF Irineu Antônio Dresch, EMEF Nova Aliança, EMEF Paulo Freire, EMEF Pérola, EMEF Tupi, EMEF Ulisses Matosinho Peres de Pontes.