Mercado público de Guajará-Mirim continua com obras paralisadas

Por Guajará Noticias

Publicada em 30/10/2026 às 15h09

Um dos espaços mais tradicionais da história comercial e cultural de Guajará-Mirim, o Mercado Público Municipal, continua enfrentando uma situação preocupante. Interditado desde novembro de 2018, o prédio permanece fechado e com as obras de reforma paralisadas, conforme constatou a equipe de reportagem do site Guajará Notícias, durante visita realizada na manhã de quarta-feira, 28 de outubro de 2026.

Durante a fiscalização jornalística, a reportagem encontrou um cenário de deterioração, com materiais de construção espalhados, entulhos, acúmulo de lixo nas proximidades e ausência de trabalhadores no canteiro de obras. As imagens registradas demonstram a situação atual de um espaço que, durante décadas, representou uma importante referência para a economia e a convivência social da população guajaramirense.

O que antes era um ambiente movimentado, frequentado por agricultores, pequenos comerciantes, feirantes e consumidores, hoje apresenta sinais de abandono. Segundo informações obtidas pela reportagem, o imóvel também vem sendo utilizado ocasionalmente como abrigo improvisado por pessoas em situação de rua.

INTERDIÇÃO OCORREU EM NOVEMBRO DE 2018

A situação do Mercado Público Municipal teve início em novembro de 2018, quando o prédio foi interditado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, em razão de problemas relacionados à segurança estrutural e às instalações do imóvel.

Na época, foram apontadas rachaduras na estrutura, comprometimento das instalações elétricas e ausência de condições adequadas de segurança contra incêndio e pânico, fatores que motivaram a suspensão das atividades no local.

Com a interdição, comerciantes e feirantes precisaram buscar alternativas para continuar trabalhando, inclusive em espaços improvisados nas proximidades do mercado, enfrentando dificuldades para manter suas atividades econômicas.

REFORMA COMEÇOU EM 2021, MAS NÃO FOI CONCLUÍDA

Após aproximadamente três anos de interdição, em outubro de 2021, tiveram início os trabalhos de reforma do Mercado Público Municipal, trazendo expectativas de recuperação do prédio e de retorno das atividades comerciais.

Na ocasião, a previsão anunciada era de que os serviços fossem concluídos em março de 2022. Entretanto, o prazo não foi cumprido, e a execução da obra acabou sendo interrompida.

Agora, em outubro de 2026, cinco anos após o início da reforma e quase oito anos depois da interdição, o mercado continua sem funcionar.

Durante a visita realizada pelo Guajará Notícias, não foi constatada movimentação de trabalhadores ou execução de serviços de construção civil, reforçando a necessidade de esclarecimentos oficiais sobre a situação contratual e administrativa do empreendimento.

PATRIMÔNIO COMERCIAL E CULTURAL DA PÉROLA DO MAMORÉ

Para quem conheceu o Mercado Público Municipal em seus tempos de maior movimentação, a situação atual representa também a perda temporária de um importante espaço de convivência e tradição.

Durante muitos anos, o mercado foi ponto de encontro de famílias, produtores rurais, comerciantes e moradores que buscavam produtos regionais, alimentos e mercadorias diversas.

Mais do que um centro de comercialização, o local faz parte da memória afetiva de gerações de guajaramirenses que acompanharam o crescimento da cidade e o desenvolvimento de suas atividades econômicas.

O mercado também desempenhava importante função social, contribuindo para a geração de emprego e renda, especialmente para pequenos empreendedores e trabalhadores ligados à produção e à comercialização de alimentos.

Atualmente, a ausência dessas atividades no prédio representa uma mudança significativa na dinâmica comercial de uma região tradicional da cidade.

POPULAÇÃO AGUARDA ESCLARECIMENTOS SOBRE A RETOMADA DA OBRA

Diante da situação encontrada, torna-se importante que a administração municipal apresente informações atualizadas sobre o andamento do projeto de recuperação do Mercado Público.

Entre os esclarecimentos de interesse público estão a situação do contrato de reforma, os recursos financeiros destinados ao empreendimento, os motivos da paralisação, a eventual necessidade de adequações no projeto e a existência de um novo cronograma para conclusão dos serviços.

Do ponto de vista da administração pública, a retomada de uma obra paralisada exige avaliação técnica das condições estruturais, levantamento dos serviços já executados, identificação das etapas pendentes e análise das condições contratuais e orçamentárias.

Essas providências são fundamentais para assegurar que eventual continuidade dos trabalhos observe os requisitos de segurança, economicidade e regularidade administrativa.

O Guajará Notícias deixa espaço aberto à Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por meio dos setores responsáveis, para apresentar esclarecimentos sobre a paralisação e informar se existem providências em andamento para a conclusão da reforma.

OITO ANOS DE ESPERA POR UMA SOLUÇÃO

A situação do Mercado Público Municipal chama a atenção pelo longo período em que o imóvel permanece sem cumprir sua finalidade original.

Desde a interdição, em novembro de 2018, comerciantes e moradores aguardam uma solução definitiva que permita a recuperação e a reabertura desse importante equipamento público.

Enquanto não há informações oficiais sobre a conclusão da reforma, o prédio permanece fechado, acumulando os efeitos do tempo e da interrupção dos trabalhos.

Para a população que acompanhou os tempos de intensa movimentação comercial, permanece a expectativa de que o Mercado Público volte a receber produtores, comerciantes, trabalhadores e consumidores.

Afinal, recuperar o Mercado Público Municipal não significa apenas devolver um prédio à população, mas também resgatar parte da história, da tradição e da identidade econômica e cultural de Guajará-Mirim, a nossa histórica Pérola do Mamoré.

Fonte: Guajará Notícias – Reportagem e informações históricas sobre o Mercado Público Municipal.