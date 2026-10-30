Edevaldo Neves homenageia servidores públicos e destaca compromisso com o desenvolvimento de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/10/2026 às 15h09

O compromisso dos servidores públicos com o bem-estar da população e o desenvolvimento de Rondônia foi destacado pelo deputado estadual Edevaldo Neves (PRD), em mensagem de homenagem aos profissionais que atuam na administração pública.

Na manifestação, o parlamentar reconheceu a dedicação, a responsabilidade e o comprometimento daqueles que desempenham atividades voltadas ao atendimento das necessidades da sociedade.

Edevaldo Neves também ressaltou que o exercício de uma função pública representa mais do que uma atividade profissional, por envolver responsabilidades diárias relacionadas à prestação de serviços à população.

“Servir à população é mais do que exercer uma profissão. É assumir diariamente o compromisso de trabalhar pelo bem-estar da sociedade e pelo desenvolvimento de Rondônia”, declarou.

Ao encerrar a homenagem, o deputado parabenizou os servidores públicos e manifestou reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por esses profissionais, destacando sua contribuição para a vida dos rondonienses.