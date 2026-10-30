Câmara Municipal elege nova mesa diretora para o biênio 2027-2028

Por Assessoria

Publicada em 30/10/2026 às 15h20

A Câmara Municipal de Espigão do Oeste realizou, na noite desta quinta-feira, 29 de outubro, uma sessão extraordinária para a eleição da nova Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal, que estará à frente dos trabalhos da Casa de Leis durante o biênio 2027-2028.

A Chapa nº 01 foi eleita por unanimidade, demonstrando consenso entre os parlamentares na escolha dos representantes que conduzirão as atividades legislativas e administrativas nos próximos dois anos.

A nova Mesa Diretora ficou assim constituída:

* Presidente: Adriano Meireles da Paz (PSD);

* Vice-presidente: Severino Schulz (PDT);

* 1ª Secretária: Kissila Kerly Ponath Schulz (PL);

* 2ª Secretária: Nadja Ferreira de Araújo Lagares (Republicanos).

A Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste parabeniza o presidente eleito e todos os integrantes da nova Mesa Diretora, desejando sucesso, sabedoria e compromisso no desempenho de suas funções.

A harmonia e o diálogo entre os Poderes Executivo e Legislativo são fundamentais para o fortalecimento da democracia e para a construção de políticas públicas que atendam aos interesses da população.