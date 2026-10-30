Hospital Universitário completa um mês com quase 2,4 mil atendimentos especializados em Porto Velho

Por Taiana Mendonça

Publicada em 30/10/2026 às 14h42

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), apresentou o balanço do primeiro mês de funcionamento do Hospital Universitário, que passou a ampliar a oferta de serviços especializados na rede pública de saúde da capital. Entre os dias 28 de setembro e 24 de outubro de 2026, a unidade registrou 2.397 atendimentos, entre consultas e exames realizados na população.

Atualmente, o hospital oferece atendimentos nas especialidades de cardiologia, oftalmologia e ortopedia. A nova estrutura contribui para ampliar o acesso dos pacientes aos serviços especializados e dar andamento às solicitações que aguardam agendamento pela Central de Regulação do Município.

O prefeito Léo Moraes destacou que a oferta de novos serviços busca reduzir o tempo de espera dos pacientes e ressaltou a importância de utilizar os canais oficiais para obter informações sobre os atendimentos.

“Estruturamos as ofertas no Hospital Universitário para reduzir as filas e atender nossa população com dignidade, e as vagas existem. Mas o cidadão precisa saber que o único caminho correto é procurar a sua unidade de saúde. Pedimos a todos que acompanhem nossos canais oficiais e não compartilhem notícias falsas”, afirmou o prefeito.

Léo Moraes reforça a importância dos canais oficiais para reduzir filas e combater notícias falsas

O encaminhamento para o Hospital Universitário segue os procedimentos da rede municipal de saúde. A avaliação inicial é realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), onde os profissionais identificam a necessidade de atendimento especializado e fazem a solicitação para a regulação.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou a importância da integração entre o Hospital Universitário e os demais serviços da rede municipal para a organização dos atendimentos.

“Chegar a quase 2,4 mil atendimentos em apenas um mês mostra o acerto dessa parceria e o empenho das nossas equipes. Estamos organizando os fluxos com muita responsabilidade para que a cardiologia, a oftalmologia e a ortopedia tragam alívio real para a nossa fila de espera e ofereçam um atendimento seguro aos pacientes”, ressaltou a secretária.

Os 2.397 atendimentos registrados no período incluem consultas e exames especializados. A organização das vagas pela Central de Regulação permite encaminhar os pacientes conforme as solicitações realizadas pela rede municipal e os critérios adotados para cada atendimento.

COMO FUNCIONA O ACESSO?

Sandra Cardoso reforça que a parceria busca reduzir filas e melhorar os atendimentos

A Semusa reforça que o Hospital Universitário não realiza atendimento por livre demanda. Para ter acesso às consultas e aos exames especializados, o paciente deve procurar sua Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência e passar por avaliação médica.

Caso seja identificada a necessidade de atendimento especializado, a solicitação será encaminhada à Central de Regulação do Município, responsável pelo agendamento e pelo contato com o paciente para confirmar a data e o horário.

A orientação é que os moradores procurem a UBS de referência e acompanhem as informações pelos canais oficiais da Semusa. Não é necessário ir diretamente ao Hospital Universitário para solicitar consultas ou exames, pois o acesso ocorre por meio da regulação municipal.